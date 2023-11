Diego Rebagliati explotó contra Renato Tapia y Juan Reynoso: “Parece que estuvieran viviendo en una burbuja”

Para el comentarista deportivo, los jugadores defienden al técnico pero no lo demuestran en el campo. (Video: Movistar Deportes)

El pueblo no sale de su asombro luego de que Perú perdiera 2-0 a manos de Bolivia, la que era la peor escuadra en el circuito Conmebol, en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los goles de Henry Vaca y Ramiro Vaca hundieron a la ‘bicolor’ en la clasificación dejándola relegada en la última casilla de la tabla de posiciones del proceso eliminatorio mundialista a Norteamérica.

El duro resultado ha calado hondo en todos los seleccionados, pero sobre todo en la labor del entrenador Juan Reynoso, a quien se le responsabiliza del mal andar de la selección nacional en las tres ventanas FIFA Conmebol. Pese a ello, el ‘Ajedrecista’ se dice fuerte para revertir el mal momento: “Mientras veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, me ilusiono. De ahí en más, sé que esto es fútbol. Siempre he sido muy perseverante y hoy no va a ser la excepción”.

Perú perdió 2-0 ante Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias 2026

A su vez, recibió el respaldo de dos futbolistas de gran recorrido en la ‘blanquirroja’: Paolo Guerrero y Aldo Corzo. El ‘Depredador’ reconoció que “la gente siempre va a pedir la cabeza del entrenador”, pero afirmó que “estamos todos, en el mismo barco”. Mientras que el campeón con Universitario puso paños fríos pese a la situación crítica: “Aún falta bastante, la eliminatoria es larga. Nosotros estamos con Juan Reynoso”.

Pero quienes no están dando un apoyo irrestricto a la gestión de Reynoso Guzmán son los periodistas nacionales. La prensa, en líneas generales, ha comenzado a dudar de las capacidades del estratega nacional y ven lejana la posibilidad de acceder a la Copa del Mundo 2026. También han surgido críticas contra futbolistas de importante recorrido y experiencia en este tipo de certámenes.

Franco Zanelatto no trascendió en el partido contra Bolivia. - Crédito: EFE

Diego Rebagliati arremetió contra Juan Reynoso y Renato Tapia

Después de haber concedido el beneficio de la duda durante el primer combo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, el periodista de Movistar Deportes cuestionó el rendimiento general de la ‘bicolor’. Desde su perspectiva tanto los deportistas de mayor relevancia como el director técnico están alejándose de la realidad.

“Desde el juego, no encuentras ninguna congruencia con lo que después te quieren contar el partido. Y eso multiplica la rabia. Las declaraciones de Renato Tapia terminado el partido... me da la sensación de un chico confundido, que estuvo acostumbrado al elogio, viviendo de la mano de las buenas”, aseveró Diego Rebagliati al referirse a las expresiones del mediocentro, quien tras la caída en La Paz comentó que se había jugado bien.

El mediocampista nacional atendió a la prensa y lanzó duros comentarios tras el pitazo final. (Video: Movistar Deportes)

En esa línea, el futbolista del Celta de Vigo también pidió apoyo a pesar de la coyuntura crítica. Esa reacción incomodó a Rebagliati: “Declaró casi diciendo que no tenemos derecho a criticar... que entiendan, apoyen y ¡cállense! Bueno, equivocado”, agregó el panelista del programa ‘Al Ángulo’.

El mismo tenor de las declaraciones también fueron para Juan Reynoso, cuyo trabajo está sujeto a evaluación tanto desde la Federación Peruana de Fútbol como del ojo público. “Nos quiere contar un partido que no es real. Hubo 40 minutos en el primer tiempo muy malos. No pudimos superar a Bolivia. Hicimos 8 cambios respecto al último partido (Argentina). Uno no sabe por dónde empezar, porque salvo Pedro Gallese y Yoshimar Yotún, nada se repite”, sostuvo.

“Parece que estuvieran viviendo en una burbuja de la que ellos mismos se quieren aferrar. Porque Juan Reynoso habla que a los jugadores lo que comprometidos y se aferra a eso. Y los jugadores lo salen a defender”, añadió el periodista que, además, dijo que “esto se los quiero decir a los jugadores, empiecen a defenderlo en la cancha. Fuera lo hacen muy bien, pero dentro lo están disimulando espectacularmente. Da toda la sensación que de boca para afuera dicen una cosa, pero en la interna no creen. Hay una distancia muy grande entre lo que dicen y hacen”.

Juan Reynoso habló de su continuidad en la selección peruana. (Movistar Deportes)

Crítica directa a Luis Advíncula

Finalmente habló de la irresponsabilidad del lateral derecho al dejarse amonestar en una situación aislada: “Hoy Advíncula se sacó del partido con Venezuela. Y en Argentina dicen que es para jugar el partido entre Boca Juniors y Estudiantes, que es clave para que vaya a la Copa Libertadores. Como mínimo tenía que pensar que el martes es un partido clave para ese técnico que dicen defender”.