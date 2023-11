Ministro de Salud pide que trabajadores del sector levanten huelga indefinida

Cesar Vásquez anunció que van a evaluar el aumento de sueldo que exigen miles de trabajadores de salud para el año 2024. Pide tregua a los gremios que están en huelga indefinida. (Minsa)

Son trece gremios del sector salud, entre enfermeras, obstetras, biólogos y otras especialidades, quienes rechazan la nueva escala de sueldos del Ministerio de Salud, porque recorta los montos acordados en años anteriores. Por eso exigen un aumento justo al ministro César Vásquez Sánchez desde inicios de noviembre y advierten seguir huelga indefinida.

Ante los pedidos, la mañana del miércoles 15 de noviembre, el titular del Minsa, anunció en conferencia de prensa: “Nos comprometemos a asumir el costo del aumento que corresponde a diciembre”. Sin embargo, resaltaron que asegurar el incremento salarial para los especialistas y técnicos durante todo el 2024 es “una preocupación”, pero que buscaran aprobarlo en el presupuesto.

“Esa brecha salarial que ellos reclaman que se cierre presupuestalmente en sus salarios, nosotros hemos decimos asumirla, y es un costo de 18 millones, para garantizar esta tensión al pedido de ellos. Para que todos estén tranquilos y contentos con el aumento que esperarán a partir de diciembre”, dijo el ministro César Vásquez Sánchez.

Minsa anuncia que se comprometen con el aumento salarial a los especialistas de la salud para diciembre. (Minsa)

Cabe resaltar que Judith Cabellos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud, que agrupa a 45 mil trabajadoras, ha aclarado en reiteradas ocasiones que “este acuerdo de aumento de sueldos fue tomado antes de la gestión de César Vásquez. En ese entonces (2012), las enfermeras ganaban tan solo 500 soles, mientras que, en la actualidad, la diferencia salarial sigue siendo considerable”.

El gremio ya ha sostenido una reunión con el ministro de Salud, según informa el Minsa a Infobae Perú. Aun así, reiteran seguir en huelga indefinida si no se realiza el aumento de sueldos al 100% del cuarto y último tramo de la Escala Salarial Remunerativa. Otros sindicatos que también han tenido conversaciones con la entidad son los representantes de las obstetras, tecnólogos, odontólogos, médicos cirujanos, químicos farmaceúticos, cirujanos dentistas y cuatro federaciones de técnicos y auxiliares.

Aumento de sueldo diferenciado, anunciado a inicios de noviembre, con el cual los gremios de especialistas y técnicos están en desacuerdo. (Minsa)

El titular del Minsa le pidió una tregua a todos ellos hasta el 30 de noviembre, mientras se realizan las gestiones para evaluar la incorporación del aumento en el presupuesto fiscal 2024. “Porque no se puede dar el aumento solo por un mes (diciembre), sino que necesitamos garantizar el presupuesto para todo el próximo año, que sería un aproximado de 219 millones de soles”, declaró Vásquez Sánchez.

Gremios de salud denuncian maltrato

Ante las declaraciones del ministro Vásquez, algunos trabajadores del sector se han pronunciado en sus redes sociales personales. Le piden al titular del Minsa que “cumplan con el acta, y no confronte, que si no hay solución, nos vamos a huelga indefinida”.

“No podemos felicitar a un ministro de Salud que ha enfrentado a los profesionales no médicos con los técnicos y auxiliares. Lo que pedimos nosotros es que se cumpla los acuerdos. A los profesionales no médicos siempre nos han postergado. No nos han valorado”, reclaman.

Alrededor de once gremios del sector salud rechazan la nueva escala de sueldos. (Composición - Eloy Marchan - Fedeminsap)

Incluso, durante la protesta, del 6 de noviembre, los gremios que exigían el aumento de sueldo frente al Ministerio de Salud, en la avenida Felipe Salaverry, en Jesús María, fueron reprimidos por la Policía Nacional del Perú con bombas lacrimógenas. Los efectivos policiales formaron un cerco para bloquear su movilización, y luego los dispersó con el gas tóxico.