Policía lanza bombas lacrimógenas contra manifestación del personal de salud afuera del Minsa

Diversos gremios de enfermeras, nutricionistas, biólogos, obstetras, y otras seis profesiones, que agruparían un aproximado de 60 mil trabajadores, exigen una mayor remuneración, y denuncian incumplimiento de acuerdos por parte del ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, quien anunció un aumento salarial para los trabajadores, pero el monto establecido ha sido recortado, según lo que les corresponde hace dos años. Por tal motivo, los trabajadores anunciaron huelga indefinida. Esta tarde del lunes 6 de noviembre, mientras realizaban un plantón a los exteriores del Ministerio de Salud (Minsa), en Jesús María, la Policía Nacional del Perú (PNP) les lanzó bombas lacrimógenas con el objetivo de dispersar la manifestación.

La escala de salarios que anunció el titular del Minsa establece un aumento de 780 a 1.565 soles, desde primer nivel hasta el quinto en línea de carrera. Sin embargo, “nos está recortando entre 300 a 350 soles. De repente para ellos es poco, pero para nosotros no. Teniendo en cuenta que esta escala debió haberse cumplido en 2021, está desfasada. Ya no está acorde al costo de vida actual”, señaló Haydee Peña Rodríguez, secretaria general de la Federación de Obstetras del Minsa y vocera de los gremios de profesionales de la salud, en entrevista con Exitosa.

Durante la protesta, representantes de los gremios del sector salud, advierten acatar huelga indefinida si es que el ministro César Vásquez no entabla diálogo con ellos para llegar a acuerdos. Los profesionales tomaron la avenida Felipe Salaverry para manifestarse, pero la PNP formó un cerco para impedir que se sigan desplazando, y respondió con exceso de gases lacrimógenos para desbloquear el paso.

“Estamos aquí presentes los profesionales de la salud con sindicatos. Hemos sido convocados, porque estamos pidiendo el aumento del presupuesto de salud al 10% y también el nombramiento de los profesionales. Sabemos que las comisiones se están reuniendo con algunos ministros para ver este tema, pero esperamos respuestas”, dijo Iveth Mendoza, vicepresidenta de la Federación Médica Peruana, en entrevista con Canal N.

Los trabajadores de salud se encuentra en el octavo día de protesta. El pasado jueves 2 de noviembre, Peña Rodríguez denunció en Exitosa que el ministro de Salud no los quiere atender. “Ante ello no tenemos otra alternativa que anunciar huelga indefinida”. Alrededor de once gremios de profesionales están disconformes con la nueva escala de sueldos. “El ministro dice que nos está aumentando un 170%, pero eso es totalmente falso. Si nosotros vemos la remuneración de 2017, era de 2, 239 soles para primer nivel y 2, 799 soles para el último de línea de carrera. Significa que solo nos aumentan el 88% ” .

Para los profesionales de la salud esto es una disminución de la brecha en la escala salarial, la cual existe por más de dos décadas, existía entre médicos y profesionales de la salud. Participan los gremios de las obstetras, enfermeras, químicos farmacéuticos, tecnólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos, biólogos, ingenieros sanitarios y médicos veterinarios, quienes exigen se reformule la propuesta que ha sido publicada y no recorte el presupuesto asignado para los profesionales de la salud.

Por su parte, Judith Cabellos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud, señaló para Canal N que el ministro del Minsa solo muestra desconocimiento de la situación con sus declaraciones. “Este acuerdo (aumento de sueldos) fue tomado antes de su gestión. En ese entonces (2012), las enfermeras ganaban tan solo 500 soles, mientras que, en la actualidad, la diferencia salarial sigue siendo considerable”. Son 45 mil enfermeras las que agrupan la federación.