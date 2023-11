Magaly Medina cree que romance entre Marcelo Tinelli y Milett es por rating: “Viejo zorro de la TV, sabe cómo complacer a su público”

Magaly Medina cree que romance de Marcelo Tinelli y Milett es por rating. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. La conductora Magaly Medina dedicó la parte final de su programa “Magaly TV La Firme” del 13 de noviembre para comentar sobre el destacado primer beso entre el conductor argentino Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa en la reciente edición de “Bailando 2023”.

En lugar de sorprenderse, la comunicadora expresó su escepticismo sobre este romance y afirmó que no cree que perdure, ya que el presentador siempre ha convertido su vida personal en parte del espectáculo por rating, habiendo tenido situaciones similares con otras participantes en el pasado.

“Él va a buscarla para darle un beso delante de todas las personas y le agarra la cara y le planta un beso, ósea, eso es una oficialización (...) Además la besa con una confianza. Es parte del show, él hace show de su vida personal, igual cuando ha salido con otras chicas del Bailando, él nunca las ha escondido, las ha besuqueado”, dijo en un inicio la conductora de ATV.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina también señaló que esta nueva oficialización de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa podría durar o quizás solo sea un episodio más hasta que concluya la edición del reality de baile “Bailando 2023″. “Este romance puede ser mientras dure el Bailando o puede ser un romance que pueda tener futuro”, aseveró.

Según Medina, lo que hace Marcelo Tinelli suele ser por rating y forma parte del espectáculo, una perspectiva basada en su extensa experiencia en el negocio televisivo a lo largo de los años. “Eso le funciona en el rating, le funciona en la audiencia, él es un viejo zorro de la TV, sabe cómo complacer a su público”, finalizó.

Como se sabe, hace poco, Milett Figueroa fue interrogada acerca de su relación con Marcelo Tinelli y si pasó tiempo con los hijos del reconocido conductor argentino durante el fin de semana. “Es algo lindo, no estamos haciendo nada malo. Estoy conociendo a alguien increíble que tiene un corazón espectacular, me encanta la relación que tiene con los niños”, sostuvo emocionada.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli inician una relación. (Captura: Bailando 2023)

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se besan

En la última edición de “Bailando 2023″, la impactante coreografía de salsa de la modelo Milett Figueroa sorprendió al público. Después de su presentación, Milett mostró coquetería acercándose al conductor Marcelo Tinelli, insinuando un beso que no ocurrió en ese momento.

La reacción de Tinelli fue de sorpresa, expresando: “¿Tú sabías de esto? Me tienes que avisar”, cuestionando en vivo a la famosa presentadora. Sin embargo, la historia no terminó ahí, ya que detrás de cámaras, Tinelli se acercó a Milett para concretar el beso.

En este clip, se observa cómo Tinelli afirmó que el final debía incluir un beso y pidió ser informado previamente.“Ese final va con beso y me tienen que avisar”, afirmó el conductor a la concursante que ahora podría ser su pareja.

El beso entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. (Captura: Bailando 2023)

¿Qué piensa Marcelo Tinelli de Milett Figueroa?

Desde el comienzo de “Bailando 2023″, el conductor Marcelo Tinelli optó por invitar a la modelo peruana Milett Figueroa al teatro. Aunque esta salida no fue etiquetada como romántica por parte de la exchica reality, marcó la primera cita entre ambos.

“A mí ella me encanta. Es una mujer muy atractiva, inteligente, sensible. No nos conocemos tanto, pero si en algún momento se da, se dará”, eso fue lo primero que mencionó el argentino; luego, le recordaron que el día que tuvieron su primera cita, no pudieron salir a cenar por falta de tiempo.