Extorsión desde Challapalca: Sicario envía cartas a su hermana con instrucciones para cobrar cupos y ordenar crímenes en SMP

Fuente: Panorama

Desde el penal de máxima seguridad de Challapalca, situado en una remota localidad de los Andes del sur, Edwin Penedo Gómez, alias ‘Cuy’, dirige el cobro de cupos y ordena crímenes en San Martín de Porres (SMP), uno de los cuatro distritos limeños declarados en emergencia ante la delincuencia organizada, trata de personas y extorsiones.

Te puede interesar: Intervienen a 350 extranjeros indocumentados en SJL y SMP a horas de vencerse plazo de trámite migratorio

Según un informe difundo este domingo por Panorama, este sicario anota las instrucciones en unas cartas remitidas a su media hermana —Aneth Yarlequé Gómez—, a quien le pide consumar los actos delictivos. Ella, quien lo ha visitado en Challapalca, ha sido incluida en el organigrama de una de las “organizaciones más poderosas” de esta jurisdicción.

“Él se encarga de cobrar cupos, extorsionar a la gente, de mandar a asesinar a la gente que no le quiere pagar, él manda a asesinarla [...] Maneja todo San Martín de Porres. Es una persona que no le interesa nadie, él manda a matar simplemente para recibir su dinero”, contó una de las víctimas al dominical.

En los manuscritos, Alias ‘Cuy’ clasifica los actos delictivos a través de palabras claves. “Respondes todo lo que te digo en el WhatsApp paso a paso; si no lo haces, sé que no cuento contigo. [...] Sobre lo que me dices de mi primo ‘Bofe’ me da mucha pena, te pido que lo llames a Joster de Dueñas, le pidas que te dé el número de la ‘chata Lili’ y ella te puede poner los chicos para el delivery [sicarios]”, se lee en una misiva.

Roger Villanueva, conocido como ‘Bofe’, fue asesinado a inicios de noviembre en el Mercado Condevilla. Dos desconocidos le dispararon hasta en cinco ocasiones, sin mediar palabra. Su nombre figura en una carta donde aparecen los nombres de otras dos personas ultimadas en este distrito, y donde ‘Cuy’ se jacta de tener un teléfono celular en el establecimiento de máxima seguridad.

Te puede interesar: A una semana de concluir el estado de emergencia en SMP “no ha cambiado nada”, aseguran vecinos

El director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, señaló al dominical que su institución evalúa una normativa para “interceptar” los mensajes escritos. “Será el momento de evaluar un proyecto de ley que le permita al INPE interceptar todas las cartas. De hecho, ya hemos tenido información desde hace mucho tiempo que, como no pueden comunicarse por teléfono, lo hacen” por ese medio, admitió.

Aneth Yarlequé Gómez es una cantante sin antecedentes policiales que, sin embargo, se muestra con armas en sus fotografías publicadas en redes sociales. La Policía le sigue el rastro después de la aparición de estas cartas enviadas por su familiar, imputado por sicariato, extorsión y tráfico ilícito de drogas.

La organización criminal de ‘Cuy’ tiene en la mira a negociantes informales, taxistas y vendedores, de acuerdo con un video expuesto en el programa. “Todos esos negocios tienen que alinearse porque si no van a pagar las consecuencias [...] Todos los ambulantes, paraderos, taxis, tiendas, comercios, todos los comercios tendrán que pagar cupo a su ‘Cuy’”, se escucha en el clip, donde se ve a siete encapuchados con armas en mano.

Héctor Prieto Materano, alias Mamut, el rey del sicariato, fue detenido por la PNP y hoy otras bandas luchan por el espacio que dejó en el mundo delincuencial. | Captura de video

En septiembre pasado, El Comercio reveló que el cabecilla del Tren de Aragua en Perú, Héctor Prieto, alias ‘Mamut’, seguía dirigiendo la red delictiva desde Challapalca, desde donde salen “órdenes a través de audios” que “serían grabados con la complicidad de malos funcionarios” del INPE.

‘Mamut’, quien estuvo preso en la cárcel de Tocorón, ingresó al país de manera ilegal desde Brasil en 2021, y en enero pasado fue detenido por agentes de la Policía Nacional (PNP) junto a otras 11 personas en una vivienda de San Martín de Porres.

El informe periodístico fue difundido días después de la intervención de Tocorón, que produjo la fuga del ‘Niño Guerrero’, el máximo cabecilla del Tren de Aragua, que también tiene grupos activos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

Te puede interesar: Extorsionadores siembran terror con granadas en Lima: tres explosiones en diferentes distritos en menos de 24 horas

El comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo, anunció entonces que había desplegado equipos de inteligencia para vigilar la frontera norte del país e impedir su eventual ingreso.