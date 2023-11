Multan a KFC con más de S/ 64 mil por discriminar a un cliente por su vestimenta

En el 2019, un joven denunció que fue discriminado por trabajadores del KFC de Magdalena. crédito 24 Horas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa de S/ 64 mil 350 a la cadena de restaurantes Kentucky Freid Chicken (KFC), en Perú, por discriminar a un cliente por su vestimenta y maltratarlo físicamente, en el 2019.

El hecho sucedió en un local ubicado en la intersección de las avenidas Javier prado y Brasil, en el distrito limeño de Magdalena. La denuncia se hizo viral luego de que Willians Zea publicara el video en sus redes sociales.

La suma total de la sanción a KFC se divide en dos causales: maltrato físico por propinar un golpe que ocasionó la ruptura de un celular (S/ 14 mil 850), y discriminación con comentarios negativos sobre el aspecto físico y vestimenta (S/ 49 mil 500).

La multa podría ser rebajada en un 25% si se cancela el monto correspondiente dentro de los plazos estipulados. Si no se llega a depositar, los documentos con las resoluciones serán enviados a la Subgerencia de Ejecución Coactiva (SGC).

KFC también deberá capacitar a su personal sobre temas de discriminación - crédito Panamericana

De acuerdo a un documento difundido por el portal La Ley, el Indecopi también ordenó que en un plazo máximo de quince días hábiles, KFC deberá remitir una carta de disculpa al agraviado, brindar capacitación a su personal sobre discriminación que deberá tener las siguientes indicaciones:

Tiene que involucrar a los principales directivos de la compañía, como directores, gerentes, jefes o rangos similares. Para ello, deberán implementar mecanismos internos de supervisión a través de programas, protocolos, etc.

Esta capacitación deberá ser impartida por otra entidad, como una institución especializada en derechos humanos. La charla tiene que hacer énfasis en la prohibición de discriminación por condición económica, teniendo en cuenta este caso. Además, habrá un mecanismo de registro y evaluación de los conocimientos adquiridos.

También se dispuso que la empresa operadora de franquicias Delosi S.A. sea inscrita en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi. Asimismo, la compañía tendrá S/ 36 por los costos del procedimiento de la denuncia.

De acuerdo al denunciante, la administradora no atendió su reclamo - crédito Panamericana

¿Qué sucedió en el 2019?

Willians Zea hizo la denuncia hace cuatro años a través de sus redes sociales.“Acabo de salir de mi trabajo al frente. Tengo hambre y he venido a consumir acá. Acá en la entrada, el señor de seguridad me ha dicho si he entrado al baño o voy a entrar a consumir. He venido totalmente cochino porque tengo hambre.”

El hombre afirmó que, tras el incidente, la administradora del lugar no quiso ayudarlo. “Al final tuvimos que llamar a la Policía y Serenazgo para que intervengan”, dijo a Panamericana.

En ese entonces, la Municipalidad de Magdalena intervino. “El señor nos indica que salía de su centro de labores, él trabaja como operario en una empresa que hace refacciones producto de la construcción. Nosotros hemos consultado si el establecimiento es propio de hacer esas preguntas a los clientes. Manifiestan que no y también hubo un altercado. Se ha notificado a la empresa por actos de discriminación y se está procediéndose a clausura”, manifestó el funcionario al mimo medio.

La capacitación que deberá impartir KFC a sus empleados - crédito Panamericana

En ese entonces, por la normativa vigente de la comuna, se dictaminó el cierre del establecimiento por quince días y el pago de una multa por S/ 4.200.

El hombre puso una queja en el libro de reclamaciones sobre el mal trato, pero los empleados escribieron en el documento que esto no había sucedido. “Acabo de hacer mi denuncia en el KFC y ponen que no sufrí ningún caso de discriminación”, expresó Zea.

“Si los propios supervisores se percatan que ha habido un altercado dentro de este local, nosotros no entendemos que llenen el libro de reclamaciones, como respuesta inmediata, que no ha existido ningún acto de discriminación”, agregó el trabador del municipio.