Cynthia Martínez aseguró que su relación con Pedro Suárez Vértiz sigue intacta: “Es muy sexual”

Cynthia Martínez, la esposa de Pedro Suárez Vértiz, se presentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para hablar de la actual relación que mantiene con el cantautor peruano. Como se recuerda, el músico se retiró de los escenarios hace varios años, tras revelar que padece una enfermedad degenerativa.

Durante la conversación que tuvo con Magaly Medina, la empresaria primero habló sobre como se dividen las responsabilidades dentro de la casa. De acuerdo a sus declaraciones, el cantante mantiene el hogar. “Yo asumo las responsabilidades, pero Pedro sigue manteniendo el hogar con todos los proyectos que tiene. Pedro ya es una marca, hace muchas cosas todavía”, acotó.

Asimismo, Cynthia Martínez reveló que pese a que Pedro Suárez Vértiz no puedo hablar, todos los que conviven con él ya han aprendido a leer sus gestos, incluso, con solo ver la mirada de sus ojos, lo entienden a la perfección.

“Nosotros, las personas que estamos en mi casa, ya lo conocemos, ya leemos su mirada, ya sabemos con su mirada lo que quiere decir. Una primicia para ti es que va a sacar su libro con material nuevo, ‘Yo, Pedro’”, comentó.

Magaly Medina conversa con la esposa de Pedro Suárez Vértiz. (Magaly TV La Firme)

La esposa del músico resaltó que, aunque ella apoya económicamente con su emprendimiento, la persona que sigue pagando todos los gastos de la casa es Pedro Suárez Vértiz. “De verdad, los que lo conocen, Pedro sigue parando la olla en el hogar, yo también trabajo, pero es un trabajo en equipo”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que no todo lo hace su esposo, sus hijos también contribuyen, y es que todos trabajan en equipo para sacar a flote su hogar. “Sí se puede, todo se puede. Mis hijos han estado ayudándome. Salvador es el hombre de la casa ahora, ellos se han involucrado desde el principio y Pedro está presente en todo momento”, acotó.

En otro momento, Magaly Medina quiso ahondar en la relación que actualmente mantiene Cynthia Martínez con Pedro Suárez Vértiz, por lo que la empresaria no tuvo ningún problema en revelar que la química sexual no ha disminuido en los últimos años.

“El amor sigue intacto, es muy sexual, sigue siendo muy sexual... no tengo nada qué callar. El amor no ha desaparecido, sigue, pero lo que ha crecido horrores es la admiración, como no admirarlo, verlo seguir luchando en la situación en la que está”, comentó.

Cynthia Martínez siempre al lado de Pedro Suárez Vértiz. (Foto: Captura de IG)

Apoya a Pedro Suárez Vértiz y sus publicaciones

La esposa de Pedro Suárez Vértiz indicó que al cantante le gusta mucho interactuar en las redes sociales y que hay temas que todavía no ha sacado a la luz. Asimismo, le dio su total respaldo en las publicaciones que realiza en sus redes sociales. “Yo aplaudo que ponga lo que quiera. Él es cero poses”, indicó.

Para culminar, Cynthia Martínez reveló que si bien su esposo tiene dificultades para hablar, no tiene ningún problema para escribir, por lo que no depende de ellos para comunicarse con su público. “Nosotros lo ayudamos o él lo hace solo por computadora o WhatsApp, eso lo usa mucho”, añadió.