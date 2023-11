Universitario denunció que personal de Alianza Lima intentó agredir a sus jugadores durante el apagón en Matute

Universitario se pronunció sobre lo que ocurrió durante el apagón en Matute - Créditos: Universitario.

Episodio lamentable. Universitario no pudo celebrar de la mejor forma su nuevo título nacional, ya que Alianza Lima apagó las luces del estadio Alejandro Villanueva. El club ‘merengue’ emitió comunicado sobre lo ocurrido y denunció el intento de agresión por parte del personal del conjunto ‘blanquiazul’.

“Nuestros jugadores, comando técnico y comitiva presente en el clásico fueron expuestos al peligro durante el encuentro deportivo y finalizado el mismo. Se arrojaron bengalas al terreno de juego; se apagaron las luces para evitar la premiación y durante el apagón, personal del club Alianza Lima intentó agredir a los integrantes de nuestro primer equipo, quienes celebraban el triunfo. El plantel profesional tuvo que ser retirado cuando un grupo de hinchas ingresó al campo”, inició.

“Por todo lo mencionado exigimos a las autoridades sancionar ejemplarmente a los responsables. La fiesta deportiva no debe empañarse por hechos vergonzosos que ponen en riesgo la integridad de las personas”, agregó la ‘U’ en el documento compartido mediante sus redes sociales.

Por otro lado, el equipo ‘estudiantil’ señaló cuándo recibirá el trofeo del certamen local y extendió su invitación a sus hinchas. Además, expresó que dará mayor información sobre el festejo en el coloso de Ate en el transcurso del día.

“Ante esta situación, que impidió la realización de la ceremonia de premiación del campeonato de la Liga 1 2023, el club Universitario de Deportes anuncia que el desarrollo de la misma se llevará a cabo este domingo 12 de noviembre a las 3:00 p.m. en nuestro estadio, el Monumental U Marathon. Esperamos a toda la hinchada crema para celebrar la obtención de la estrella 27. En las próximas horas se informará más detalles de este evento”, concluyó.

Universitario denunció intento de agresiones por parte de Alianza Lima durante el apagón en el estadio Alejandro Villanueva - Créditos: Universitario.

Jean Ferrari afirmó que identificaron a agresores

El administrador de Universitario habló con RPP y dio más información sobre lo acontencido en el complejo deportivo de La Victoria. “Nuestros futbolistas estuvieron expuestos a que algunos barristas hayan ingresado al campo de juego a agredir, entonces, esto ha sido, al parecer, premeditado, ‘si no gano, nadie festeja’”.

Ferrari deslizó la posibilidad de que directivos ‘blanquiazules’ hayan estado involucrados en los intentos de agresión; no obstante, evitó dar nombres. “No es tan sencillo, no es ser tan directo, no es así tampoco, ustedes hagan su investigación si quieren, nosotros hablaremos con las autoridades”.

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, indicó que hubo algunos malos hinchas de Alianza Lima que intentaron agredir a jugadores 'cremas'. Video: RPP Noticias

Pronunciamiento de la FPF

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronuncia respecto a los hechos sucedidos luego de la finalización del partido entre Alianza Lima y Universitario, por la final de la Liga 1 Betsson 2023 y que generó la suspensión de la ceremonia de premiación al club Universitario de Deportes, campeón de la competición, atentando contra la seguridad de jugadores y asistentes”, dice en el primer párrafo del post.

“La FPF solicita a las autoridades que se dieron cita en el evento de anoche, entre ellas el Ministerio Público, DISEDE Y Policía Nacional, que remitan las actas e informes sobre los hechos para determinar las responsabilidades de forma rápida. La FPF se reserva al derecho de imponer sanciones en el marco deportivo de acuerdo con las facultades de sus órganos competentes, los que actúan en forma autónoma e independiente”, complementó.