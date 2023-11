Parodia contra Peter Arévalo: simularon apagón de Alianza Lima cuando llegó a programa ‘A Presión’

El conductor también criticó el accionar de Alianza Lima tras pitazo final en Matute. (Video: A Presión).

La final de vuelta de la Liga 1 2023 entre los ‘compadres’ Alianza Lima y Universitario de Deportes concluyó con un inesperado apagón en el estadio Alejandro Villanueva, que ha tenido diversas repercusiones en cuestión de minutos. De hecho, en el programa ‘A Presión’, que tiene al periodista Peter Arévalo como protagonista, vacilaron con lo sucedido en Matute con una divertida parodia.

Automáticamente después del pitazo final del árbitro Edwin Ordoñez, con victoria condensada por parte de la ‘U’ (2-0), las luces se apagaron en el campo ‘blanquiazul’, hecho que impidió a los ‘cremas’ festejar su título nacional y dar la vuelta olímpica con comodidad.

Este suceso generó críticas de propios y extraños hacia los responsables de Alianza Lima que influyeron en este apagón. Sin embargo, en el conocido programa ‘A Presión’ realizaron una parodia de lo ocurrido antes de sumarse a los cuestionamientos.

En la cabina de radio ya se encontraban todos los periodistas conversando sobre sus impresiones de la final de la Liga 1. No obstante, en un momento preciso llegó Mr. Peet y las luces del set se apagaron por completo para que haga su ingreso, lo cual causó la risa e ironía de los presentes.

Luego del pitazo final, el club apagó las luces de su estadio para evitar celebración de Universitario. (Video: Liga 1 Max)

“Un apagón. ¿Qué miércoles pasó”, gritó Julinho mientras Arévalo se dirigía hacia su sitio. Al llegar a su asiento, todos sus compañeros lo recibieron entre risas. “Mister apagón”, le vacilaron al periodista en uno de los tuits durante el programa. Sin embargo, luego retornó la seriedad a la cabina para hablar sobre el tema.

“Lamentable que se hable más del apagón que del fútbol. Yo no voy a culpar a la institución. Podría hablar de la ‘U’ en otras épocas, pero no específicamente del club, sino que tendría que hablar de sus dirigentes puntualmente. En el caso de ahora, hablo de Salomón Lerner, la cabeza de la institución. Es vergonzoso por los que manejan la institución. Las personas que hoy tomaron esa decisión (de apagar las luces) no tienen que estar más en el club”, criticó Mr. Peet.

El análisis de final de Liga 1 2023

En el inicio del programa ‘A Presión’ los panelistas dieron su parecer sobre la final entre Universitario y Alianza Lima. El exfutbolista de Universitario, Carlos Galván, analizó el triunfo y posterior título de la institución ‘crema’. “La ‘U’ fue superior tanto de local como de visitante, no cabe ninguna duda. Me parece que Universitario jugó una final como se debe jugar. Fue protagonista y me sorprendió más de visitante que de local. Es un merecido campeón. El primer tanto de Edison Flores los agarró frio a los de Alianza y el segundo gol de Horacio Calcaterra fue un golazo”, afirmó el exfutbolista.

A su turno, el periodista Gonzalo Núñez intervino y aseguró que “un gol a los tres minutos, te mata”. Además, opinó que el equipo ‘merengue’ mereció ganar el título de la Liga 1 2023. “Yo decía que sería difícil equiparar el ritmo (de Universitario) y en ese sentido Alianza Lima estuvo un paso abajo. La ‘U’ estaba corriendo a una velocidad mayor. Universitario se mostró mejor físicamente”.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 y se quedó con el título de Liga 1 2023: (Video: Liga 1 Max)

Marko Ciurlizza, ex jugador de ambos clubes protagonistas de la final, reconoció “superioridad” de Universitario y apuntó a la actitud de los futbolistas de Alianza Lima para encarar el decisivo duelo. “Felicito a Universitario y sus hinchas. Más allá de los errores de Mauricio Larriera (técnico) en ambos partidos, pero principalmente en el segundo. Todos pensamos que sería más equiparado el trámite juego. Lo que hizo hoy fue improvisar, y en una final. Lo que me dejó un sin sabor es la actitud de los jugadores, parecía que no estaban disputando una final. Más allá que la ‘U’ corre y mete, y tiene una idea de juego muy marcada. Todas las divididas fueron de Universitario. Algo que no puede pasar en una final”, apuntó.

“La diferencia fue muy grande en los dos partidos en términos generales”, así definió el técnico Gustavo Roverano el desenlace de las finales a favor del club ‘crema’. “Desde lo actitudinal, Alianza no jugó como una final y hoy lo corrobora. Alianza pensó más en Universitario, que en Alianza mismo. No confió en su planteamiento y su manera de jugar. Pensó más en el rival para contrarrestar lo que bueno que hizo en la primera final. No salió el plan y comenzaron los cambios a la desesperada”, agregó.