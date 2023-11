El emotivo festejo de Piero Quispe tras título con Universitario: sus padres lloraron y vecinos lo levantaron en hombros

Los argumentos de la apelación presentada por el Congreso contra la medida cautelar a favor de la JNJ

En el documento emitido por la Procuraduría Pública se menciona que no se ha considerado la sentencia del Tribunal Constitucional que señaló que el Poder Judicial no puede intervenir en competencias que le corresponden al fuero legislativo, pero esto no sería ciertamente verdad.