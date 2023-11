Con el regreso de Edison Flores, selección peruana convocó a jugadores de Universitario y Alianza Lima para Eliminatorias 2026

La convocatoria de la selección peruana para nueva fecha doble de Eliminatorias 2026 con el regreso de Edison Flores - Créditos: Getty Images.

La selección peruana ya se encuentra trabajando con miras a los partidos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026; pero Juan Reynoso esperó que se defina al campeón de la Liga 1 2023 para convocar a los jugadores de Universitario y Alianza Lima. En ese sentido, hoy jueves 9 de noviembre, el técnico de la ‘bicolor’ dio conocer a los futbolistas con quiénes contará para la tercera fecha doble, teniendo como sorpresa el regreso de Edison Flores.

Es la segunda vez que el ‘Orejas’ es considerado por el ‘Cabezón’ en una nómina preliminar de estas Clasificatorias, pero hasta el momento no quedó en la lista final, es decir no jugó ningún encuentro del torneo eliminatorio hasta el momento. El jugador de la ‘U’ fue tomado en cuenta para el debut de la ‘bicolor’ con Paraguay y Brasil en setiembre, sin embargo no se quedó en el equipo.

Se especuló mucho sobre su ausencia ya que en un primer momento, se informó que sería por una lesión muscular, pero todo se desmintió cuando fue utilizado por Jorge Fossati para un encuentro de la Liga 1 2023. Entonces, todo apuntaba que el motivo era más porque no estaba bien físicamente. Flores nunca habló al respecto, y solo se dedicó a trabajar para volver a ser considerado.

Poco a poco fue teniendo más protagonismo con los ‘merengues’, anotó uno de los goles que le dio el título a cuadro ‘crema’ en el play off de vuelta, y eso terminó por darle un lugar en el ‘equipo de todos’. Ahora tendrá el objetivo de quedar dentro de los convocados para enfrentar a la ‘verde’ este jueves 16 de noviembre a las 16:00 horas en La Paz y a la ‘vinotinto’ el martes 21 de noviembre a las 21:00 horas en Lima.

Convocados de Universitario y Alianza Lima

Diego Romero (arquero de Universirario), Carlos Zambrano (defensa de Alianza Lima), Aldo Corzo (defensa de Universitario), Piero Quispe (mediocampista de Universitario), Edison Flores (delantero de Universitario), Andy Polo (delantero de Universitario), Bryan Reyna (delantero de Alianza Lima), Franco Zanelatto (delantero de Alianza Lima).

Los ocho convocados se sumarán al grupo de 23 jugadores que están entrenando con la selección peruana en La Videna. Todos deberán unirse a los trabajos este viernes 10 de noviembre, están citados a las 09:00 horas. Cabe resaltar que Rafael Lutiger quedó desafectado por presentar una lesión en el pie. El defensa de Sporting Cristal dejó el grupo en su segundo llamado de manera preliminar.

Selección peruana anunció convocatoria de jugadores de Universitario y Alianza Lima para duelos con Bolivia y Venezuela por Eliminatorias 2026 - Créditos: La Bicolor.

¿Cuándo sale la lista final?

Después de una semana de entrenamientos, Juan Reynoso decidirá quiénes serán los jugadores elegidos para quedarse en la convocatoria final pensando en la última fecha doble del 2023, contra Bolivia y Venezuela. El técnico de la selección peruana tendrá que elegir entre 31 futbolistas de la Liga 1, contando a los de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Todo hace indicar que la nómina definitiva se conocerá este lunes 13 de noviembre, ese día saldrán los llamados oficiales considerando a los peruanos que juegan en el extranjero. Cabe precisar que Miguel Trauco, Miguel Araujo y Catriel Cabellos ya se encuentran trabajando en las instalaciones de San Luis.

Habrían novedades en los convocados del exterior, pues se dará el regreso de Gianluca Lapadula, quien se encuentra al cien por ciento después de su operación al tobillo. Ya tuvo minutos con Cagliari e incluso anotó un gol en la Serie A. Oliver Sonner a volverá a integrar la ‘blanquiroja’ para seguir integrándose al grupo. No se sabe si esta vez será considerado por el técnico nacional para los encuentros. El resto de nombres ya son conocidos.