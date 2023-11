Katia Palma fue presentada como nueva conductora de ‘EEG’ en reemplazo de Johanna San Miguel: “Gracias por el apoyo”

Luego de tanta expectativa, finalmente Katia Palma fue presentada como la nueva conductora de Esto es Guerra, después de que se anunciara la ausencia de Johanna San Miguel por unos días del reality de competencia. La actriz aparece por primera vez en este programa, pese a que en alguna oportunidad afirmó que no le gustaría formar parte de ese formato. Incluso, se habló de una enemistad entre la actriz y la líder de los guerreros, Johanna San Miguel.

La expectativa inició el viernes 3 de noviembre, cuando en el reality de competencia, se presentó un video de adelanto en el que se anunciaba la llegada de un reemplazo para Johanna. En los adelantos se vio las iniciales KP por lo que se generó gran controversia sobre si era real o no su ingreso.

En ese momento, San Miguel se pronunció al respecto y mencionó que se ausentaría por tres días, pero que a quien pusieran de reemplazo estaría en manos de producción, no de ella. Además, afirmó que sabe muy bien que hay personas a las que no les cae muy bien, pero no puede hacer nada sobre ello.

Johanna San Miguel molesta ante posible ingreso de Katia Palma a 'Esto es Guerra'. (Foto: Captura de América TV)

“La producción tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, la gente sabe que yo voy a estar tres días afuera. A ver, es cierto que la gran mayoría de gente que escribe en las redes sociales me quiere ver fuera del programa. Las cosas como son, no le caigo a la mayoría de personas que nos siguen. La decisión finalmente la va a tener el productor general”, indicó.

Katia Palma agradeció el apoyo del público

Katia Palma se hizo viral cuando en una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’ le consultaron que decisión tomaría si es que la producción de ‘Esto es Guerra’ la llamaría para conducir el programa junto a Johanna San Miguel. Al respecto, la artista mencionó: “Prefiero tomar thinner antes de ingresar a EEG”, lo que desató gran sorpresa entre todos.

Al ingresar al set de televisión, Katia Palma no tuvo más que palabras de agradecimiento a todos sus seguidores, quienes al notar que ella sería la invitada no hicieron más que apoyarla y desearle lo mejor en esta nueva etapa. Lo mismo con Renzo Schuller.

Katia Palma fue presentada como nueva conductora de EEG. (América TV)

“Buenas noches a todo el Perú, gracias a todo el público, por sus mensajes, los mensajes de apoyo, de cariño han sido un escándalo en mis redes, y gracias porque por ustedes estoy acá. Gracias Renzo por el apoyo”, mencionó al inicio.

Por otro lado, se dirigió a los competidores, a quienes también agradeció por hacerla parte de este espacio y señaló que será momento de ver la ‘verdadera’ competencia. “Gracias Combatientes y Guerreros por abrirme este espacio en su casa televisiva, gracias porque vengo a acompañarlos, aunque sea unos días para no solo pasarla bien, sino para sentir la verdadera competencia”, sentenció.

Por otro lado, confesó que cuando recibió la invitación para ser parte del programa, se sintió muy feliz que la hayan convocado y de volver a reunirse con personas que ya había compartido antes. Su objetivo ahora es que el programa siga creciendo pese al éxito que ya se ha consolidado.

Katia Palma fue presentada como nueva conductora de EEG. (América TV)

“Cuando recibo la invitación de Peter (Fajardo) me sentí feliz de trabajar con gente que ya había estado antes. El programa me parece entretenido, aparte de ser muy sintonizado. Estamos acá para ayudar para que el programa crezca, ese es el objetivo”, sentenció.