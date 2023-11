Dina Boluarte se vislumbra exenta de cargos al 2026: “Nos iremos con las manos limpias para dormir como angelitos”

Los dulces sueños de Dina Boluarte: presidenta afirma que gobernará hasta el 2026 limpia de polvo y paja. Canal N

La presidenta Dina Boluarte, investigada por presunto genocidio, eventual financiación ilegal de Perú Libre en las elecciones generales del 2021 y posible plagio académico, señaló este lunes que, al término de su mandato —en julio de 2026—, se vislumbra exenta de cargos, por lo que podrá dormir con la “consciencia tranquila”.

“Este 7 de diciembre vamos a cumplir un año de Gobierno y [en este tiempo] al Ejecutivo no le han acusado de algún acto de corrupción. Esa es la garantía que tiene esta presidenta. Así será hasta cuando dejemos el Gobierno y salgamos por la puerta grande”, dijo durante un discurso ante las integrantes de los comités del Vaso de Leche de Lima y Callao.

“Nos iremos con las manos limpias y la conciencia tranquila [para que] podamos dormir como angelitos. Porque, cuando la consciencia no está tranquila, no se puede dormir. No somos un país de primer mundo, pese a toda la riqueza que tiene el país [...] ¿Qué paso con todo eso? Se han enriquecido unos cuantos que estaban en el Gobierno y tienen hasta su quinta generación asegurada con los millones producto de la corrupción”, siguió.

Vitoreada en varias ocasiones por las asistentes, Boluarte reiteró que empuja su administración con “la única garantía y seguridad de que están gobernando bien” para atender de la mejor manera las necesidades del país, que desde hace 30 años se habían visto “ensombrecidas” por actos deshonestos cometidos por autoridades públicas.

Dina Boluarte en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

“¿Tenemos hospitales para atender a los más de 33 millones de peruanos? No. ¿Y es culpa de esta presidenta? El que no tengamos agua y desagües, ¿es culpa de esta presidenta? El que las carreteras, los caminos no estén con mantenimiento, ¿es culpa de esta presidenta? Estamos atendiendo, sí, pero de la noche a la mañana no podemos atender todo el territorio nacional”, cuestionó.

De igual modo, deslizó que no tiene una varita mágica para “cambiar en un abrir y cerrar de ojos” la historia de Perú, por lo que pidió a los políticos e instituciones públicas trabajar con honestidad. “No solo el Gobierno Central, sino también en los Gobiernos regionales, locales y demás instituciones, todos deben responder al pueblo con honestidad, es presupuesto de los impuestos que va cada uno de ellos”, señaló.

