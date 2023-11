Jorge Fossati, frustrado tras el Universitario vs Alianza Lima: “Hemos hecho todos los méritos para la victoria”

Jorge Fossati ha logrado mantenerse imbatible en el Monumental con Universitario. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

El entrenador Jorge Fossati ha quedado con un muy mal sabor de boca, luego de que Universitario de Deportes no pudiera mantener la ventaja ni mucho menos estirarla en la primera final contra Alianza Lima, que acabó con un empate 1-1 establecido, en tiempo agregado, por Gabriel Costa a través de una definición certera, a pase de Bryan Reyna. La apertura del marcador fue propiciada por un controversial penal convertido por Alex Valera.

Terminado el partido, celebrado en el estadio Monumental, el estratega de la ‘U’ compartió sus sensaciones del resultado exhibiendo desconcierto e incredulidad. “Sinceramente, no tengo otra forma de explicarlo que el fútbol tiene estas cosas. Por eso uno como tiene cierta experiencia, no promete resultados, siempre prometo el máximo. En ese sentido, sigo tanto o más orgulloso que antes del plantel que dirijo”, dijo en su alocución Fossati delante de los periodistas.

“Somos conscientes de que enfrentamos a un rival de categoría con excelentes jugadores, con un cuerpo técnico de jerarquía. Entonces es muy difícil que se pueda dar un partido con tanta diferencia y lo digo, por supuesto, con el máximo respeto al rival. Porque, sinceramente, no sé me ocurre qué tendría que corregir, de aquí al miércoles, desde el punto de vista futbolístico. Creo que Universitario hizo un gran partido”, sumó.

Empate en el Estadio Monumental por la primera final del campeonato peruano. (Video: GOLPERU)

Fossati, incómodo por el arbitraje en el Universitario vs Alianza Lima

Al veterano estratega, de 70 años, no le agradó la manera en cómo el árbitro Kevin Ortega manejó las acciones y los tiempos en el clásico de la primera final: “Desgraciadamente, me parece que hubo cosas que no me gustaron para nada y lo digo con el máximo de los respetos”.

“Pero como mínimo, siempre aclarando que no soy árbitro, algo conozco del reglamento y hay cosas que no puedo entender. Me parece que en varias acciones, y no estoy hablando del gol anulado por falta de Alex, no se equivocaron a favor nuestro”, añadió.

Jorge Fossati asumió la dirección técnica de Universitario a mediados del 2023. - Crédito: Juan Ricapa

La frustración por el empate y la planificación final

Fossati, asimismo, comentó que “quedamos frustrados, porque entendemos que hicimos todos los méritos y un poco más para quedarnos con la victoria”. “La semana les decía que teníamos que darnos unas horas para festejar; ahora darnos la noche para masticar la bronca, pero también no con mentira, sino charlando lo que vimos”, enfatizó.

Al respecto de la llave decisiva, a disputarse en el estadio Alejandro Villanueva, dejó en claro que no habrá ninguna diferencia con relación a lo exhibido en Ate: “Adentro de la cancha no debería cambiar nada desde el punto de vista futbolístico. Si es un partido normal, donde se administre justicia de la misma manera para los dos lados, tenemos el mismo concepto que teníamos antes de este partido, vamos a jugar contra un gran rival reforzado con lo que pasó en este partido. Así que con bronca, la misma de los jugadores, pero con la confianza intacta. El miércoles saldremos allá a buscar la victoria”.

El entrenador de Universitario confía plenamente en su plantel para la revancha contra Alianza Lima. | VIDEO: GOLPERU

La trayectoria de Fossati en Universitario

Jorge Fossati llegó a la ‘U’, a mitad de temporada, tras la salida del argentino Carlos Compagnucci. Sin margen de error, el experimentado técnico echó a andar al plantel dándole nuevos aires tanto en Liga 1 como en Copa Sudamericana. Recientemente se hizo del Torneo Clausura ganando el derecho de participar en la definición por el título nacional.