Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina: ¿Qué impacto tendrá en las relaciones bilaterales con el Perú?

Argentine presidential candidate Javier Milei gestures, as he visits a polling station to cast his vote, during Argentina's runoff presidential election, in Buenos Aires, Argentina November 19, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

Este domingo, 35 millones de argentinos fueron llamados a votar para elegir al próximo gobernante del país. Aunque la difusión de los datos oficiales del sucesor de Alberto Fernández estaba prevista para las 21 horas, el ganador se dio a conocer antes. El mismo peronista Sergio Massa, de Unión por la Patria, reconoció el triunfo del ultraliberal Javier Milei, de La Libertad Avanza.

“La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa ante la militancia peronista.

Infobae Perú habló con los internacionalistas Ramiro Escobar y Juan Carlos Ladines para conocer el impacto que en las relaciones bilaterales con nuestro país; pues, aunque ha sido polémico en muchas de sus propuestas, una de ellas la dolarización, y frases que generan titulares, lo cierto es que, además de mencionar —y retractarse— que rompería relaciones con el Vaticano luego de acusar al papa Francisco de comunista, el candidato de flequillo y cabello largo no se ha referido a las relaciones exteriores.

El candidato ultraderechista a la presidencia de Argentina por la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, fue registrado este domingo, 22 de octubre, al votar en los comicios generales, en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Ambos expertos coinciden en que las relaciones bilaterales con el Perú no se verían afectadas, ya que su principal rechazo es hacia gobiernos comunistas; de los cuales tampoco podría separarse tan fácilmente.

“Él ha dicho: ‘No vamos a tranzar o negociar con un país comunista’. Me pregunto: ¿qué vas a hacer con China, que es la gran fábrica del mundo? ¿Vas a dejar de venderle carne? ¿Vas a dejar de venderle tecnología?”, cuestionó Ladines; mientras que Escobar recordó que “la relación peruana-argentina siempre ha sido sostenida pesar de pequeñas turbulencias”.

“Por ejemplo, cuando Alberto Fernández suscribe una carta que básicamente lo que decía era que deberían respetarse los derechos judiciales de Pedro Castillo, las embajadas se comunicaron y se consideró superado el tema; hecho que no pasó con Honduras y México. Entonces, independientemente de qué gobierno hay en Argentina, yo creo que las buenas relaciones con el Perú se van a mantener”, agregó.

Elecciones 2023 - Vota Javier Milei

Dina Boluarte felicita a Javier Milei

A través de sus redes sociales, el gobierno peruano reconoció y felicitó a Javier Milei, electo sucesor del aún presidente Alberto Fernández. “Al desearle el mayor de los éxitos en su gestión, renueva su compromiso de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países”, escribieron.

Además, enfatizaron la “vocación democrática” en la jornada electoral.

Gobierno peruano reconoció y felicitó el triunfo de Javier Milei. | Presidencia

Congresistas peruanos saludan triunfo de Milei

Una de las parlamentarias más eufóricas y fiel seguidora del futuro presidente de Argentina es Patricia Chirinos (Avanza País), quien viajó a Argentina durante los comicios para expresar su apoyo. “La libertad avanzó y triunfó”, escribió la política.

“Su arrolladora victoria abre un nuevo capítulo en la historia de Iberoamérica, en la que los valores de la democracia, la libertad y el estado de derecho marcarán el rumbo. Luego de décadas de incapacidad y corrupción, el pueblo argentino tendrá el cambio que tanto necesita. ¡Viva la libertad carajo!”, agregó en su cuenta de X.

Parlamentaria se mostró en todo momento confiada del triunfo de Javier Milei.| Patricia Chirinos

De la misma bancada, Adriana Tudela y Alejandro Cavero se sumaron a la celebración por la elección presidencial. “¡Histórica victoria de la libertad contra el socialismo en Argentina! Felicitaciones Javier Milei y Victoria Villarruel, enorme cambio en la región”, publicó la legisladora; mientras que su correligionario se limitó a redactar: “Viva la libertad, carajo”.

Por el lado del fujimorismo, la primera en pronunciarse fue Rosangella Barbarán, quien señaló que “Javier Milei ha derrotado al kichnerismo fracasado con una victoria contundente de 12 puntos de diferencia”.

“Es, definitivamente, una gran noticia para toda la región en defensa de la libertad y la democracia. ¡Muchos éxitos, presidente!”, agregó.