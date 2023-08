Planifica tu tiempo: estos son los feriados y días no laborables restantes en el 2023

El reloj no se detiene en el 2023, pero los días feriados y no laborables aún permiten momentos de relajación y actividades familiares. (Andina)

El 2023 cada avanza con más rapidez y todavía faltan muchos días feriados por cumplir. Y es que estas fechas son aprovechadas por miles de peruanos no solo para descansar de la rutina diaria y compartir tiempo en familia, hacer un poco de turismo interno o hacerse un tiempo para realizar aquellas actividades que, debido a nuestras obligaciones, son de nuestro agrado y no podemos realizar con la frecuencia que nos gustaría.

Es por eso que bien vale tomar en cuenta todos los días feriados y no laborables que todavía faltan celebrarse en nuestro país en este año.

Diferencias

Antes de conocer todos los días en que los peruanos tendrán la oportunidad de aprovechar al máximo para lo que mejor les parezca, es de vital importancia reconocer que es lo que diferencia un día feriado y uno no laborable.

Para empezar un día declarado feriado es cuando el trabajador tienen el derecho de descansar y recibir el pago usual de su remuneración.

En ese sentido, los que, teniendo ese derecho, prefieran trabajar esos días sin que esté seguro de que se les garantice un día de descanso en sustitución de ese, pues deberán recibir una triple remuneración.

Para tener un panorama más claro, este último pago está compuesto por tres conceptos: la remuneración correspondiente al feriado, la remuneración proporcional a la labor realizada y un extra equivalente al 100% de la remuneración correspondiente a la tarea desempeñada.

¿Y los días no laborables?

En lo concerniente a los días no laborables de este año 2023, esto aplica exclusivamente para los trabajadores del sector público. En estos días se espera que los empleados mantengan su actividad laboral normal, y a diferencia de los feriados, las horas no trabajadas deberán ser recuperadas en los diez días inmediatamente subsiguientes.

No obstante, estas condiciones pueden variar en función de lo que decida el máximo responsable de cada entidad pública, quien ajustará la recuperación a las necesidades particulares de su organismo.

En el ámbito del sector privado, el cual puede elegir de manera voluntaria si opta por los días no laborables, es responsabilidad tanto del empleador como de los trabajadores acordar cómo se llevará a cabo la recuperación de las horas no trabajadas. Si no hay un consenso al respecto, la última palabra recaerá en el empleador.

Es esencial recalcar que las entidades y empresas que están sujetas al régimen laboral de la actividad privada y que brindan servicios de carácter sanitario, limpieza, abastecimiento de energía, suministro de agua, saneamiento, distribución de gas, servicios funerarios, telecomunicaciones, transporte, seguridad, custodia, vigilancia, manejo de valores y expendio de productos alimenticios y de primera necesidad, tendrán la potestad de determinar cuáles puestos de trabajo estarán exentos de estos días no laborables.

Tanto en los casos de los feriados como de los días no laborables, en el fondo la finalidad es impulsar el turismo interno, una industria que resulta crucial para reactivar el sector y que conlleva la creación de puestos de trabajo y al estímulo de la economía del país.

Los feriados

Para culminar el año en este sentido, es preciso tener en cuenta los próximos feriados calendarios y los días no laborables que se avecinan en el 2023: