Mónica Cabrejos considera un error su romance con Chemo Ruiz: “Me da vergüenza”

Mónica Cabrejos habló de su relación con Chemo Ruiz. (Facebook)

Mónica Cabrejos continua vigente en televisión; sin embargo, dejó atrás las plumas y lentejuelas y se convirtió en conductora y periodista. Pero tiene un amplio pasado del que no se arrepiente, pues considera que con su trabajo pudo construir todo lo que tiene hasta el día de hoy y darle a su familia la tranquilidad económica que necesitaba.

Te puede interesar: ‘La Uchulú’ no cree en disculpas de Carlos Cacho luego de humillación: “Dentro de la comunidad hay mucha transfobia”

Entre tantos pasajes de su vida, fue de conocimiento público su romance con el exfutbolista Marco Antonio Ruiz Torres, más conocido como Chemo Ruiz. Aunque en su momento todo parecía ir muy bien, recientemente la periodista confesó que se arrepiente de su relación con el deportista.

Mónica Cabrejos fue invitada al programa ‘Café con la Chévez’ de Trome y fue consultada sobre su romance con ‘Chemo’ Ruiz. Mencionó que le daba vergüenza y lamentaba que se la haya pasado hablando de mujeres en televisión nacional.

“No me acuerdo (de mi relación con ‘Chemo’), hay exs que dan vergüenza. Chemo da vergüenza en lo que se ha convertido, sentado en un canal de televisión hablando de las faldas que fueron hace 20 años. Ay, por Dios, dime que está haciendo algo productivo por su vida”, señaló al inicio.

Mónica Cabrejos habló de su romance con Chemo Ruiz. (Café con la Chévez -Trome)

Tras ello, mencionó que si bien no se arrepiente de su romance, lo considera un error porque pese a los años continúa hablando de ella. “Es un recuerdo en mi vida, no voy a decir que me arrepiento porque el error ya está cometido, te das cuenta que es un error cuando han pasado 15 años y se sientan a hablar de ti todavía. Ese es un error, alguien que no te aprecia, que no te valoró, que no te ve como un recuerdo”, expresó.

Te puede interesar: ‘La Uchulú’ llora por humillación de Andrés Hurtado: “Quiero que me trates de ‘ella’, estoy harta que me digas ‘él’”

Además, mencionó que le molestaba que hable de ella en más de una ocasión, pues debía guardar respeto por sus relaciones anteriores, sobre todo si ya han pasado varios años. “Te acepto que hable una vez, pero ya más.. Uno tiene que guardar respeto por sus relaciones pasadas. Ya deben haber pasado 18 años, fue en 2005, yo me tuve que poner bien tosca con él porque todavía seguía opinando sobre mi vida”, agregó.

Mónica Cabrejos habló de su romance con Chemo Ruiz. (Café con la Chévez / Trome)

¿Cuánto tiempo estuvieron y por qué se separaron Chemo y Mónica?

Mónica Cabrejos y Chemo Ruiz se conocieron cuando la exbailarina comenzaba su profesión de periodista, mientras él continuaba como jugador de fútbol. La pareja estuvo junta, pero fue en el 2016 que en ‘El Valor de la Verdad’ hablaron de su relación y la periodista confesó que no estuvo enamorada de su expareja.

Te puede interesar: Magaly Medina indignada ante actos de transfobia contra ‘La Uchulú’: “Todos la conocemos como mujer”

“Marco llega a mi vida, me encariñé mucho con él, lo quiero, pero nunca llegué a enamorarme. Él nunca llegó a ser un hombre para mí, fue mi hermanito. A las dos semanas que se mudó conmigo me di cuenta que no funcionaba, y le dije que no funcionaba”, comentó señalando que continuó su relación para cuidar de la salud mental del jugador.

Ambos estuvieron juntos por dos años hasta que decidieron terminar. En esta misma entrevista en el programa de Beto Ortiz, confesaron que ambos habían sido infieles en su relación. Sin embargo, fue Mónica quien le puso punto final al romance en el día de su cumpleaños.

Mónica Cabrejos y Chemo Ruiz se presentaron en 'El Valor de la Verdad'. (Latina)

Según contó Chemo, su relación ya iba mal y ese día fue la gota que derramó el vaso. Señaló que Mónica le pidió terminar y él solo tuvo que aceptar por lo que de inmediato se retiró y así se acabó su amorío. “Ella terminó conmigo. No sé qué le pasó en ese momento. Se fue molestando y explotó. Me dijo que esto no iba más, que no podía tolerar esta situación, que tenía muchos problemas. Me paré y me fui”, reveló hace unos años Chemo Ruiz.

Por su parte, Mónica confesó que este hecho se habría dado por unos zapatos que su entonces pareja le tenía. Ella recibió el regalo por su cumpleaños, pero tenía la bolsa de la tienda e incluso la boleta, con ello sintió que su novio ya no tenía ningún detalle con ella y decidió separarse.