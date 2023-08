Leysi Suárez emite comunicado con una penosa noticia: tiene una hemorragia local en una cuerda vocal

Leysi Suárez pasa por un momento delicado de salud. Cortesía IG Leysi Suárez.

Leysi Suárez sorprendió 29 de agosto con anuncio sobre su estado de salud. A través de un comunicado, la cantante y bailarina señaló que tendrá que guardar reposo absoluto por recomendación de su médico, pues le han detectado “una hemorragia local en una cuerda vocal”.

Según cuenta Leysi Suárez a través de esta publicación en su cuenta de Instagram, asistió al médico porque tenía un dolor muy fuerte en la garganta y ya no lo podía soportar.

“Ayer (28 de agosto) saliendo de mi trabajo me acerqué al doctor por un dolor que me aquejaba hace unos días, una afonía y un dolor muy fuerte en la garganta. Lastimosamente, el doctor me dio una penosa noticia. Tengo una hemorragia local en una cuerda vocal, el cual me obliga con todo el dolor de mi corazón a dejar por unos días mi trabajo y cancelar mis eventos este fin de semana”, se puede leer en el comunicado.

“Ustedes saben que el trabajo siempre ha sido mi mejor terapia, pero tengo que acatar lo que corresponde. Tengo descanso médico absoluto, el proceso será corto, pero volveré con toda la fuerza a seguir trabajando y llevando lo mejor a mi público. Volveré con todas las energías recargadas, se los prometo”, concluye el post, que ha logrado el total respaldo de los seguidores de la cantante.

Cabe recordar que después de sufrir la infidelidad de su pareja y la muerte de su padre, Leysi Suárez se ha abocado a su maternidad y a su trabajo, señalando que no dudará en seguir adelante.

Incluso, confesó que los pretendientes no le han faltado después de separarse, pero hoy en día, su prioridad es su hija.

Leysi Suárez revela que le llueven varios pretendientes tras separación. (Composición: capturas Instagram @leysisuarez)

“Sí, es gracioso lo que me escriben. Volveré a ser soltera, pero no pienso tener una relación ahorita. Es bonito que te halaguen, pero mi prioridad es mi hija, no podría estar con alguien y al toque presentárselo porque voy a dañarla emocionalmente”, expresó al diario Trome.

Asimismo, señaló que si se llega a enamorar otra vez, manejará la relación de una forma prudente, evitando involucrar a su hija.

“No sé si me voy a quedar con esa persona y si tuviera algo tendría que ser a miles de kilómetros de mi hija, me dolería en el alma presentarle a mi hija a alguien pasajero, eso no es conmigo porque terminas confundiendo a una criatura. (¿Y cómo haces para ‘espantarlos’?, ¿les dices ‘no estoy disponible’?) Lo tomo como una broma, me río, estoy enfocada en la felicidad de mi hija y mi madre”, señaló.

No quiere problemas con Jaime La Torre

Leysi Suárez ha tratado de no exponer su vida privada desde que su expareja Jaime La Torre fue captado con otra mujer. La cantante ha aclarado que no se enfrentará con el padre de su hija, mucho menos de forma pública.

“El tema del papá de mi hija es un tema privado, no lo voy a tocar, mi familia nunca ha sido un circo y no lo voy a convertir en eso ahora. La situación, los errores que hayan pasado los manejaremos en privado porque tenemos una niña de cuatro años y siempre cuido su felicidad”, dijo La bailarina, resaltando que su objetivo nunca será pelearse con su expareja.

“Puedo perder a la pareja, pero mi hija jamás va a perder a su padre, separo las cosas, soy una mujer madura que ha aprendido a pensar antes de reaccionar”, concluyó.