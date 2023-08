Caso Ángelo Campos: denuncia, drástica decisión de Alianza Lima y quién lo reemplazará ante Alianza Atlético

Arquero de Alianza Lima es detenido por la policía tras ser denunciado por su conviviente, quien aseguró que la golpeó | Magaly TV La Firme.

Ángelo Campos está pasando por el peor momento de su vida, pues fue detenido por presunta violencia familiar. Su pareja decidió denunciarlo porque la habría agredido física y psicológicamente, según la denuncia policial. Alianza Lima se pronunció al respecto y aseguró que iniciaron un proceso de investigación y tomarán una decisión basado en el código de conducta del club victoriano.

Por lo pronto, los ‘blanquiazules’ decidieron separarlo de la convocatoria para el encuentro ante Alianza Atlético este sábado 26 de agosto a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva. El futuro futbolístico del popular ‘Mono’ es incierto hasta el momento, no se sabe si se quedará o no en Matute, todo dependerá de lo que arrojen las investigaciones.

“Una vez se establezcan las conclusiones pertinentes, el club tomará la decisión que corresponda siempre en salvaguarda de los códigos de conducta y el reglamento interno que sus profesionales deben seguir. Por el momento, informamos que el futbolista no participará de nuestro próximo encuentro de este sábado 26 de agosto ante Alianza Atlético Sullana”, se lee en el comunicado de los ‘íntimos’ que publicó en sus redes sociales.

Mientras tanto, Mauricio Larriera tendrá que cambiar de planes respecto a la alineación que usará para enfrentar a los ‘churres’ ya que no podrá contar con Campos por los últimos sucesos. Se presume que Franco Saravia será su reemplazo, sería el dueño del arco de los ‘grones’. El arquero de 24 años acaba de superar una lesión que lo alejó de las canchas, presentó una fractura en el dedo, pero está apto para asumir la responsabilidad de hacer que Alianza sume un triunfo en casa.

Saravia volverá a ser titular después de casi tres meses, la última vez fue en la goleada que le propinó a Deportivo Garcilaso por 6-1 en el estadio Alejandro Villanueva, en mayo. Igual, Ítalo Espinoza estará a la expectativa por si el técnico uruguayo cambia de decisión a último momento.

Alianza Lima en el ojo de la tormenta

Los ‘blanquiazules’ no están pasando por un buen momento, se le juntaron todos los problemas, pues el caso de Ángelo Campos no es lo único que el club tiene que resolver porque se llegó a conocer que Guillermo Salas denunció a Alianza Lima por despido arbitrario y otros daños después de un mes de su sorpresiva salida de Matute por malos resultados. El técnico nacional decidió hacer valer sus derechos ante el Poder Judicial e inició proceso el pasado miércoles 23 de agosto.

“Demanda de desinturalización de contratos de locación de servicios, pago de beneficios sociales, indemnización por despido arbitrario y daño moral”, especifica el oficio judicial.

‘Chicho’ salió por la puerta falsa y en medio de una polémica: lo sacaron mediante una llamada telefónica y no dejaron despedirse ni de los jugadores, ni de los hinchas. Le negaron que la realización de una conferencia de prensa, así confesó el mismo DT. La forma de cómo se dieron las cosas dejaron muchas dudas porque José Bellina, gerente deportivo, dio otra versión de los hechos. Sin embargo, esto fue desmentido por el estratega peruano.

“José Bellina me llamó en la noche y me dijo la decisión de no continuar en el club, más por el funcionamiento del equipo. No estuve de acuerdo y se lo dije y a Sabogal (administrador). Por los números que habíamos hecho, con el Clausura, el título del año pasado, con el Apertura y todos los temas internos que habían pasado. Respeto la decisión que tomaron pero no la comparto. No me imaginé salir del club. En ningún momento conversamos con los directivos de cuál era el momento del equipo hasta ayer que me lo explicó José. Trabajamos muy bien en la semana y vi comprometido al equipo”, declaró Salas cuando se confirmó su abrupta salida en entrevista a GOLPERU.