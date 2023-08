John Kelvin, entre lágrimas, reclama ver a sus hijos con Dalia Durán: “He sido el ejemplo de lo que no deberían ser”

John Kelvin reclama ver a los hijos que tuvo con Dalia Durán | 'Día D'

Luego de dos meses de salir de prisión, Jonathan Sarmiento Llanto - conocido popularmente como John Kelvin - reapareció en televisión para hablar de sus cuatro menores hijos, frutos de su relación con la cubana Dalia Durán. En una extensa entrevista con el dominical ‘Día D’, el cantante no pudo contener las lágrimas al dirigirse a su familia.

“Mi felicidad no es completa porque comparto con mis hijos mayores, pero no comparto con mis otros (cuatro) hijos, no los veo, no los abrazo, no me como un helado con ellos, no voy al parque”, relató, llorando, al programa de ATV.

Como se sabe, el cumbiambero tiene un total de seis hijos: dos hijos con su exesposa Yuleika Vásquez Leyva, de 14 y 17 años; y otros cuatro hijos con Dalia Durán.

John Kelvin confirmó que, actualmente, no tiene contacto con los más pequeños debido a una serie de restricciones que dictó el Poder Judicial luego que saliera de la cárcel, en junio del 2023. Y es que la orden de alejamiento que tiene respecto a Dalia Durán complica el contacto con sus hijos.

“Los extraño. Me voy de gira, hago mi vida, subo al escenario, como el payaso, la función tiene que continuar, canto, transmito mi arte, pero bajo del escenario, llego a mi cuarto y me frustro porque no tengo a mis hijos a mi lado, no los puedo ver”, dijo, entre lágrimas.

Fruto del romance entre John Kelvin y Dalia Durán, nacieron cuatro hijos. Ellos se encuentran bajo la custodia de la cubana.

John Kelvin y su reclamo a Dalia Durán

En otro momento de la entrevista, John Kelvin hizo un fuerte reclamo a su expareja Dalia Durán por no facilitar el encuentro con sus cuatro hijos.

“¿Quién se pone en la posición de mis hijos, ellos tienen derecho a ver a su padre”, comentó en ‘Día D’.

El artista dejó claro que sus hijos mayores sí conocen las razones del por qué estuvo en prisión, por la denuncia de violencia física y psicológica que interpuso Durán.

“Es un tema de conversación con mi hijos, con ellos he hablado del tema, con mi hijo mayor de 17 años y mi hija de 14 (…) Les he explicado cuál es mi responsabilidad, les he pedido perdón, les he dicho, he sido el ejemplo de lo que no deberían ser (…) Si no pasaba por esto, le iba a pasar a mis hijos”, argumentó.

Dalia Durán y John Kelvin

Recordó que cuando regresó a la cárcel, en febrero de 2023, mantuvo una supuesta fe en Dios: “me senté en el suelo y dije, ‘¿Padre, qué hice?, perdóname’. Ver a mi mamá, a mis hijos que no iba ver, pero no podía hacer nada, estaba atado de pies y manos”.

Cabe indicar que la pericia psicológica practicada al cantante John Kelvin señala que tiene rasgos de personalidad histriónico - narcisista. Además, evidencia indicadores de agresividad verbal con reactividad física.

¿Por qué John Kelvin estuvo preso?

En julio de 2021, el cantante fue denunciado por haber agredido a Dalia Durán en el interior de su departamento, ubicado en el distrito de San Miguel. Por esto, fue sentenciado a 21 años en prisión, por agresión física y violación sexual contra su la madre de sus cuatro hijos.

John Kelvin regresó a prisión en febrero de 2023 por violar las medidas de restricción a favor de Dalia Durán. Hoy, el cumbiambero está libre. América TV

El 25 de octubre de 2022 John Kelvin salió de prisión. El Poder Judicial falló a su favor, después de que el abogado del artista presentara un recurso de apelación.

Sin embargo, a los pocos meses, la cubana acudió a la Comisaría PNP de Santa Luzmila, en Comas, para denunciar al cantante por agredirla verbalmente cuando fue a recoger a su hijo de 13 años a su domicilio.

En febrero del 2023, John Kelvin fue acusado por el presunto delito contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en agravio de su expareja y por desobediencia a la autoridad. Fue enviado a prisión por incumplir un orden de alejamiento, por lo que volvió a la cárcel en junio.