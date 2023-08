John Kelvin se confiesa a dos meses de salir de la cárcel y pide una nueva oportunidad

John Kelvin pide una nueva oportunidad y quiere ver a sus hijos. (Composición: Infobae)

El cantante de cumbia John Kelvin habló para las cámaras del dominical ‘Día D’ tras dos meses de haber salido de la cárcel. Recordemos que, hace más de un año, el mundo del espectáculo fue sacudido por las revelaciones sobre el cumbiambero, cuando su ex pareja Dalia Durán, madre de sus cuatro hijos, alzó su voz en televisión y en todos los medios, acusándolo de haberla sometido a abusos físicos, psicológicos y sexuales. Tras la denuncia, finalmente fue sentenciado a un año de prisión.

Sin embargo, recientemente, hace tan solo dos meses, el cantante ha sido puesto en libertad bajo ciertas normas de conducta y restricciones, y ahora ante una cámara de televisión confiesa haber reflexionado sobre su conducta pasada y expresando un supuesto sincero arrepentimiento por sus acciones, pero al parecer no ha buscado el perdón de Dalia, su principal víctima, pues solo le ha pedido disculpas al público, a las mujeres que se sintieron ofendidas, a Dios, y a sus hijos.

“Y, ¿cuál es tu mea culpa?”, fue la consulta de la periodista Lorena Ormeño al inicio del informe. La respuesta del cantante no se hizo esperar. “El mea culpa, como te dije, yo ya le pedí perdón, Yo le pedí perdón a quien tenía que pedirle perdón a Dios. Sí, se sintieron decepcionadas conmigo, en algún momento les pido disculpas, les pido perdón”, agregó John.

John Kelvin logró salir de la cárcel dos veces y estas fueron sus acusaciones.

La comunicadora esperaba escuchar del cantante una disculpa dirigida a la modelo cubana, como respuesta a la brutal agresión que sufrió. ”Te he visto pedir perdón a Dios, perdón a tus hijos, a tu familia, a los fans, incluso. ¿No crees que te ha faltado pedirle perdón a la mamá de tus hijos?

De manera escueta, Kelvin afirmó que no hablará de Dalia, pero que el perdón era de manera general. ”No puedo hablar nada de ella (Dalia Durán), yo pido disculpas a todos en general”, sostuvo en la entrevista. En respuesta a esto, Lorena, por su parte, continuó cuestionándolo acerca del delito que había cometido. “Siempre te he escuchado decir que aceptas tus errores, pero según la ley esto no es un error (lo que hizo con Dalia) sino por lo menos uno fue un delito”, le señaló.

La respuesta de Kelvin fue aún más desconcertante, ya que admitió no tener conocimiento en materia legal. ”Yo no soy abogado, yo te hablo de lo que pasó”, acotó el artista. La periodista lo volvió a cuestionar sobre el delito de agresión contra Dalia Durán. “Bueno, pero uno no va a prisión por un error, uno va a prisión por un delito”, agregó.

John respondió y admitió haber estado dos meses en prisión. “Pero fui, fui”, sostuvo el cumbiambero. Cómo se sabe, el cantante lleva dos meses fuera de prisión tras encontrar una libertad que se percibe para algunos como un golpe a la justicia y a la percepción de la igualdad de género. Sin embargo, él ha buscado su redención, un proceso evidente en los tatuajes que adornan su cuerpo y en la transformación de su cabello, que ahora luce un profundo negro azabache. Una particularidad interesante es que su lado derecho permanece en blanco, siguiendo, según él, el simbolismo del yin y el yang.

“Estoy en un proceso, pero yo a veces (creo) que no todos, pero siento que hay personas que quieren verme mal, quieren verme llorando, golpeándome el pecho y ya pasó atrás está mi mochila, déjame pensar, déjame respirar, déjame avanzar. Ósea, ya no quiero pensar en lo que ya pasó porque ya pasó, es pasado”, sostuvo el cantante sin reflexionar.

John Kelvin se pronuncia al salir del penal y dice que retomará su carrera musical. Instagram.

John Kelvin afirma querer ver a sus hijos

Por otro lado, el cantante John Kelvin aseguró que su felicidad no es plena, ya que no tiene la posibilidad de estar junto a sus cuatro hijos, fruto de su relación con Dalia Durán. “Mi felicidad no es completa porque comparto con mis hijos mayores; pero no comparto con mis otros hijos, no los veo, no los abrazo, no como un helado, no los llevo a un parque y los extraño”, dijo el cantante.

“Bajo del escenario y me frustro. Siento dolor porque no tengo a mis hijos, a mi lado no los puedo ver, quiero verlos ¿Quién se pone en la posición? Ellos tienen derecho en ver a su padre”, manifestó.