Alejandro Soto dice desconocer chat donde se coordinaban ataques a congresistas y anuncia “investigación interna”

Presidente del Congreso, Alejandro Soto, se pronunció tras reportaje de Cuarto Poder. Foto: Congreso

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, aseguró que no tenía conocimiento del chat grupal en el que trabajadores de su despacho coordinaban ataques e insultaban a Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Luis Aragón (Acción Popular), parlamentarios de Cusco.

“Rechazo categóricamente las expresiones de los chats propalados ayer por Cuarto Poder. Deslindo con ese tipo de manifestaciones agraviantes y expreso mi absoluto respeto a todos mis colegas parlamentarios”, indicó Soto Reyes en un comunicado.

“Dichas conversaciones se produjeron en un chat grupal sobre el cual no tenía conocimiento ni injerencia alguna. Iniciaré una investigación interna para esclarecer esta lamentable situación”, agregó.

Pese a que el presidente del Congreso de la República niega haber estado enterado de los actos de sus colaboradores, extractos de los mensajes difundidos por Cuarto Poder dan cuenta que las coordinaciones tendrían su aval.

Comunicado de Alejandro Soto tras el reportaje de Cuarto Poder. Foto: Twitter

“El doctor (Alejandro Soto) me dice que le anotemos las placas (de los que no lo respaldaron) y que su firma no va en el PL (proyecto de ley) de la Luque (Ruth Luque)”, dijo Sandra Rodríguez, asesora del parlamentario de Alianza para el Progreso.

Congresistas aludidos rechazan ataques e insultos de ‘troles’ de Alejandro Soto

Los parlamentarios Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Luis Aragón (Acción Popular) se pronunciaron tras el reportaje periodístico y expresaron su condena hacía el accionar de los trabajadores del despacho de Alejandro Soto.

Fuente: Cuarto Poder

“Inaceptable que trabajadores del congresista Alejandro Soto utilicen sus funciones para que a través de troles ataquen e insulten a congresistas de la región Cusco. Estos trabajadores deben ser sancionados administrativamente y el congresista Soto debe asumir que no puede seguir en Presidencia”, expresó Luque Ibarra.

En tanto, Bellido Ugarte, a quien los colaboradores de Alejandro Soto tildan despectivamente de “puka rata”, adelantó que los parlamentarios aludidos darán una conferencia de prensa este martes 29 para pronunciarse sobre el contenido del reportaje periodístico.

“Rechazo categóricamente los apelativos e insinuaciones realizadas por parte de los trabajadores del despacho del actual presidente del Congreso, Alejandro Soto. Los congresistas aludidos ofreceremos conferencia de prensa el día martes 10 am respecto a las campañas de demolición”, indicó el legislador.

En tanto, el acciopopulista Luis Aragón, sobre quien se refieren como “Haragán”, requirió al jefe de la Mesa Directiva dar un paso al costado.

“Son conductas deplorables, cobardes, realmente de gente que no tiene que laborar en el Congreso de la República. (...) Yo creo que el presidente del Congreso, con todo el afecto y cariño, que dé un paso al costado. Es hora de que dé un paso al costado”, declaró Aragón al dominical de América Televisión.

Moción de censura contra Alejandro Soto

El congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, promueve una moción de censura contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, por las múltiples denuncias en su contra.

Las agrupaciones de Perú Libre, Fuerza Popular y Avanza País — que comparten la Mesa Directiva con Alianza para el Progreso — aún apuestan por la permanencia de Soto Reyes en la presidencia del Parlamento.

A la fecha, dicha moción cuenta con el respaldo de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Acción Popular y Podemos. A este grupo se le sumaría Renovación Popular, cuyo vocero, Jorge Montoya, se mostró a favor de la salida del apepista.

“Está descalificado totalmente para continuar siendo presidente del Congreso con cada cosa que aparece. Hemos venido viendo día a día cómo va variando. (...) Los grandes responsables son los partidos que lo han puesto y son los que deberían hacer las gestiones necesarias para cambiarlo. No se puede evadir esa responsabilidad, no solamente es él, sino los que lo llevaron a la presidencia”, apuntó Montoya.