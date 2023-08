“Alejandro Soto va a salir de todas maneras”, afirma Jorge Montoya tras denuncias contra el presidente del Congreso

Vocero de Renovación Popular exigió que se acelere investigación contra Alejandro Soto - crédito: Infobae Perú

Alejandro Soto, actual presidente del Congreso de la República, enfrenta su hora cero con el impulso de una moción de censura en su contra por diversas irregularidades que ponen en entredicho su idoneidad para ser el máximo representante del Poder Legislativo.

Entre tantas perlas, al congresista Soto -de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP)- se le señala de usar la aprobación de una ley para beneficiarse y evitar un juicio, la contratación irregular de su cuñada, la omisión en su declaración jurada de una deuda por concepto de reparación civil, la construcción de un edificio en Cusco sin contar con la licencia y, lo último, el haber solicitado al personal de su despacho congresal financiar sus plataformas sociales.

Frente a la posible censura, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, instó a Alejandro Soto a abandonar su cargo en medio de las denuncias en su contra. Montoya declaró en una entrevista con Canal N que la situación actual “erosiona la integridad del Parlamento”.

“Si no da un paso al costado, será censurado. Va a salir de todas maneras. Este es un tema que afecta la imagen del Congreso. El señor Soto no debe seguir más en el cargo”, declaró el congresista Jorge Montoya.

“50 soles es de noviembre”: Trabajadores habrían pagado para promocionar publicaciones en el Facebook de Alejandro Soto. Cuarto poder

El parlamentario de la bancada celeste criticó, también, el apoyo que algunas autoridades han mostrado hacia el presidente del Parlamento, calificándolo de “irracional”, y consideró que los partidos que apoyaron su designación deberían promover su destitución.

“He visto defensas que son irracionales. No se puede defender lo que no se puede defender. Uno defiende los principios, la moral, la ética, las instituciones, pero no a las personas que tienen faltas que son evidentes y que malogran la imagen del Congreso”, manifestó.

En las declaraciones a Canal N, el congresista Jorge Montoya recordó que había solicitado a la Mesa directiva del Congreso agilizar la instalación de la Comisión de Ética con el objetivo de investigar las acusaciones contra Soto. “Dije que había que dejarlo (a Alejandro Soto) que vaya a la Comisión de Ética de manera voluntaria y que la comisión lo revise, pero por lo que ha venido saliendo debería dar un paso al costado inmediatamente”, manifestó.

No es la primera vez que el congresista Alejandro Soto se encuentra en medio de la controversia, pero esta vez, su vivienda en Yucay podría costarle más que críticas - composición Infobae Perú

La moción de censura será presentada el lunes

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, con apenas un mes en el cargo, podría dejar la Mesa Directiva si prospera la moción de censura en su contra que es promovida por Roberto Sánchez (Cambio Democrático Juntos Por el Perú), quien afirmó que el documento, que consta de 100 páginas, ya cuenta con 18 firmas digitales (de las 20 necesarias) para presentarlas el próximo lunes.

“Hay ofrecimientos hasta de 26 firmas. Puedo decir que, en estos momentos, se han logrado ya 18 firmas digitales. Con 20 firmas está listo”, dijo el parlamentario de izquierda a los medios.

Sánchez enfatizó que la moción de censura que promueve contra Alejandro Soto se debe, estrictamente, a asuntos relacionados con su labor como ‘padre de la patria’.

Roberto Sánchez, impulsor de la censura contra Alejandro Soto, se refirió a la conferencia del presidente del Congreso. Canal N

De otro lado, el exministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo, aclaró que “no busca ningún objetivo personal” con la promoción de la destitución de Soto.

“Yo no postulo a presidente del Congreso ni estoy dialogando para traernos abajo por temas personales. (...) La inestabilidad está en nuestras manos. Es el momento en el que se va a saber que apoyamos cada uno de los congresistas”, refirió.