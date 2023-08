La respuesta de Samahara Lobatón luego que Bryan Torres lanzara polémico comentario contra ella: “¿Qué me va a pulir?”

Bryan Torres y su curioso comentario sobre Samahara Lobatón| Magaly TV La Firme

Si bien es cierto, expresó que tenía buenos sentimientos hacia Samahara Lobatón, un peculiar comentario terminó causando revuelo. En entrevista con Magaly TV La Firme, el cantante señaló que le tiene un gran cariño a la joven madre, pero aún “le falta pulirse” en algunas cosas. Estas palabras fueron objeto de burlas en las redes sociales y de parte de la propia conductora Magaly Medina.

“Ay que pulirla... Yo digo ‘¿cómo qué hay que pulirla? ¿Cómo una olla? Ja,ja,ja, veamos la nota”, dijo la periodista en medio de carcajadas.

En la entrevista, se le escucha al amigo de Jefferson Farfán opinando sobre Samahara Lobatón, a quien le aconsejó que ya no exponga sus problemas con Youna a través de la televisión, sino que busque una solución por la vía legal.

“Yo también le he hecho ver, no puedes hablar así, no te puedes expresar así, no puedes manipular. Y a mí tampoco me gusta que tú la hinques y la otra persona te falte el respeto. No me gusta, y ella entiende. (Me dijo) ‘Sí, tienes razón’, que esto… Que sea la última, la verdad o si no también voy a estar en esa situación”, dijo Bryan a Magaly TV La Firme.

Con el fin de dar más detalles sobre la personalidad de Samahara Lobatón, Bryan Torres terminó lanzando un polémico comentario contra la influencer.

“Yo la quiero mucho, en poco tiempo a mí me parece una gran persona, una buena mamá, una gran mujer que hay que pulirla nada más”, dijo.

¿Qué respondió Samahara Lobatón?

Al ser consultada sobre este comentario de Bryan Torres, Samahara Lobatón se mostró sorprendida. La joven aseguró que le preguntaría directamente para que le explique por qué dijo eso.

“¿Qué me falta pulir? Le voy a preguntar a ver ¿qué cosa quiere pulirme? (...) Todos saben que tengo el carácter un poco fuerte, es mi manera de ser, a mí me gustan las cosas frontales y a veces a la gente, lo siento mucho, no le gusta escuchar la verdad”, dijo a las cámaras de Magaly Medina.

La modelo tomó los comentarios de su saliente de la mejor manera y hasta contó cómo conoció al amigo de Jefferson Farfán. “Ese día nos vimos en una fiesta. Ya ese día obviamente estaba soltera, comenzamos a hablar. Me cayó bien, entramos a otro tipo de confianza. Sí, hicimos clic y ya, todo pasó acá, es más, ni lo seguía”, dijo la hija de Abel Lobatón.

Samahara Lobatón y su respuesta a Bryan Torres después de decir que "hay que pulirla". Cortesía América TV /IG Samahara Lobatón

¿Qué opina Melissa Klug sobre la nueva relación de Samahara Lobatón?

Recordemos que Samahara Lobatón y Bryan Torres hicieron públicas sus salidas luego que la hija de Melissa Klug anunciara el fin de su relación con Youna.

Según contó la joven, su madre no ha tomado a bien esta relación. Incluso, Bryan Torres se atrevió a opinar al respecto. “No la conozco en persona. Nunca la he visto, obviamente está asada porque, por el tema de Jefferson (Farfán), porque sabe que es mi entorno, pero después ella no me conoce”, dijo el cantante.

Incluso, Samahara señaló que su madre ya habló con ella y sus comentarios no fueron nada buenos. “De todo un poco, (me dijo) que me odia. Yo creo que se ha resentido, es que es obvio, no pensé que lo iba a tomar tan mal, tampoco”, dijo la influencer, quien se ha mostrado bastante ilusionada con su nuevo amor.