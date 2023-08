Samahara Lobatón ignora advertencias de ‘Youna’ y tiene domingo familiar con su hija junto a Bryan Torres

Samahara Lobatón tiene domingo familiar con Bryan Torres | Instagram -/América TV / Composición Infobae

Samahara Lobatón decidió ignorar las palabras de su expareja, Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna, quien se mostró reacio a que su pequeña hija conviva con Bryan Torres, actual pareja de la influencer.

Todo comenzó con la provocación que la engreída de Melissa Klug le hizo a ‘Youna’ durante una conversación telefónica. “¿Con quién quieres vivir, con él (Bryan) o con tu papá que es feo y malo?”, se le escuchó decir en un audio. Esto originó el malestar de su expareja, aconsejándole que busque ayuda psicológica.

“Yo soy su papá y la cuido de una persona que ni conozco”, sentenció el barbero.

Samahara Lobatón y Bryan Torres pasean en familia

Pese a las advertencias de su exnovio, Samahara Lobatón decidió pasar un domingo ‘en familia’ junto a su hija y el salsero Bryan Torres. Ellos se fueron a un fundo situado en el distrito de Lurín, donde alimentaron a animales de granja y realizaron actividades recreativas.

En las imágenes que ella difundió en su cuenta de Instagram, se puede observar al integrante de la orquesta de salsa ‘Los de la Caliente’ junto a la pequeña. El artista también invitó a su hermana menor al paseo, a fin de que conozca a la influencer.

Samahara Lobatón y Bryan Torres en paseo familiar | Instagram @sam_lobaton_klug

Con estas imágenes, la hija de Abel Lobatón demuestra que ya superó los recientes comentarios de Bryan Torres, quien consideró que a ella “hay que pulirla nada más”.

Superó polémico comentario del salsero

El pasado 23 de agosto, ‘Magaly TV La Firme’ difundió las declaraciones del amigo íntimo de Jefferson Farfán. Aunque elogió la labor de madre de la exchica reality, tuvo un curioso comentario que asombrel set de Magaly Medina.

“Yo la quiero mucho, en poco tiempo a mí me parece una gran persona, una buena mamá, una gran mujer que hay que pulirla nada más”, indicó el amigo de Jefferson Farfán sobre la personalidad de la modelo.

La fotografía de Samahara Lobatón y Bryan Torres confirma su relación (Fuente: @sam_lobaton_klug)

Esto no fue bien visto por la hija de Abel Lobatón, asegurando que le pediría las explicaciones correspondientes a su pareja.

“¿Qué me falta pulir? Le voy a preguntar a ver ¿qué cosa quiere pulirme? (...) Todos saben que tengo el carácter un poco fuerte, es mi manera de ser, a mí me gustan las cosas frontales y a veces a la gente, lo siento mucho, no le gusta escuchar la verdad”, dijo a las cámaras de Magaly Medina.

Como se sabe, Lobatón anunció que iniciará un proceso legal contra el padre de su hija por la tenencia y la manutención de su menor hija de 2 años de edad. Samahara Lobatón buscó al abogado Wilmer Arica, quien a su vez es defensor legal de otras personalidades como Melissa Paredes y Andrea San Martín.

Samahara Lobatón aún no hace oficial su relación con Bryan Torres

Samahara Lobatón habla de su relación con Bryan Torres en Instagram. (Fuente: @sam_lobaton_klug)

A pesar de tener una relación sentimental con el cantante y vivir con él, la hija de Melissa Klug aún no quiere ‘oficializar’ al cantante de salsa.

La influencer no dudó en responder, dejando más sorprendidos con la nueva respuesta. “No tengo novio, pero no estoy soltera. Ja,ja,ja es confuso”, agregó la exintegrante del reality ‘combate’ sobre su relación con el salsero. Recordemos que, la modelo manifestó que todavía no es novia del cantante, pues este no le ha pedido ser su pareja.