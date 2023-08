“No podemos tener un presidente tan cuestionado”: Congresistas piden renuncia de Alejandro Soto

Máximo representante del Poder Legislativo tiene graves cuestionamientos. | Crédito: Infobae Perú / Camila Calderón

Cada vez toma más fuerza la moción de censura elaborada por el parlamentario Roberto Sánchez (Cambio Democrático) contra el titular del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) que corre por los pasillos. Ello, no solo demuestra que se encuentra en el ojo de la tormenta, sino que sus cuestionamientos desestabilizan su permanencia. Pese a que ha descartado renunciar a la presidencia de la Mesa Directiva ya son varios los colegas que le exigen dimitir al cargo.

Como es de conocimiento público, no solo se le critica por las denuncias abiertas en el Ministerio Público o por contratar a la hermana de la madre de su hijo, sino por respaldar y acogerse a una ley que lo libró de una condena de ocho años y ocho meses por estafa y falsedad genérica, además de haber postulado al cargo estando imposibilitado por adeudar el pago de una reparación civil.

En declaraciones a Canal N, la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) recomendó al titular de la institución dar un paso al costado por todas las denuncias previo a la presentación de una moción en su contra. “Lo que pasa es que ya se está haciendo un daño al Congreso. Está bien, el señor Soto ha intentado hacer lo mejor, pero creo que él no debe pensar de manera personal en él, sino reflexionar y ver qué es lo mejor para el Congreso de la República como institución y para el país”, explicó en entrevista con Canal N.

El principal impulsor de su salida, el también exministro de Comercio Exterior y Turismo sostuvo en conversación con Exitosa que “este es el momento en el que el señor Soto debe de evaluar con honestidad y franqueza, y dar un paso al costado. Debe de renunciar, ya que sus partidos lo están blindando, este es el momento que podríamos ir a peores”.

En declaraciones a RPP, el legislador Carlos Anderson (no agrupado) mencionó que “uno no puede tener como presidente del Congreso […] tan cuestionado que haya sido encontrado con tantas mentirillas a lo largo de todo este mes, con tantas evidencias y simplemente decir que vamos a analizar o considerar”.

“No he firmado la moción de Roberto Sánchez porque creo que él también tiene problemas de naturaleza moral y ético, también está cuestionado y tiene un proceso en la justicia. Y ha perdido toda credibilidad por haber sido comparsa del gobierno del señor Castillo durante 18 meses. Así que no es la mejor persona para presentar nada que tenga que ver con dimensiones morales y éticas. Pero de lograr presentarse la moción, votaría a favor de la censura de Alejandro Soto […]. En un gesto de grandeza, debe renunciar”, agregó.

En tanto, el congresista Edwin Martínez (Acción Popular) invocó al titular de la entidad que tome conciencia y vea la forma “de dejar su cargo a disposición para que se elija a un nuevo presidente del Congreso de la República que cumpla con los requisitos mínimos de un cargo de gran magnitud y que no retrase el trabajo nuestro”.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, también se sumó a las voces que exigen su salida y enfatizó que “carece de idoneidad para seguir ejerciendo el cargo” tras las “innumerables acusaciones y cuestionamientos”. A través de Twitter, solicitó a Soto que “colabore con la gobernabilidad y afronte sus acusaciones sin manchar más la imagen del cargo que actualmente desempeña. Lo exhorto a dar un paso al costado y que renuncie, eso simplificaría el procedimiento para su relevo”.

“De no hacerlo los partidos que lo colocaron en ese puesto estarán en la obligación moral de retirarlo (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Somos Perú) de lo contrario se convertirán en cómplices”, agregó.

Parlamentario celeste exigió salida del representante de la entidad. | Jorge Montoya

Jaime Quito (Nueva Constitución Socialista) también hizo la solicitud de manera pública. “No puede ser que el primer poder del Estado tenga un conjunto de renuncias que no se respondan de forma adecuada y pertinente. Por el bien del señor Soto y del Congreso debería renunciar de inmediato”, expresó en Exitosa.

“No me interesa lo que digan”

Cabe mencionar que el cuestionado titular adelantó que no renunciará. “Si tengo que dar un paso al costado, será porque quienes me han elegido deban tener argumentos suficientes y puedan hacerlo. La prensa limeña no quiere perder y me sigue dando duro, pero se equivocan conmigo porque poco o nada me interesa lo que digan”, dijo en diálogo con El Diario del Cusco.

“Si tengo responsabilidad, se dirá en instancias judiciales, no en instancias parlamentarias. [Las denuncias] no van a decidir mi futuro como presidente del Congreso de la República. Duela a quien le duela, he sido ungido. Ya estoy casi un mes en el cargo. Si hay congresistas que quieren amparar la censura, respeto su decisión. Pero también que respeten la decisión de los congresistas [que se oponen]”, siguió.