Alejandro Soto enfurece, ratifica que no renunciará y encara a la prensa: “No me interesa lo que digan”

Alejandro Soto señaló que no va a renunciar a su cargo de presidente del Congreso. Canal N

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ratificó este martes que no dimitirá a su cargo y encaró a la prensa por exponer una cadena de acusaciones en su contra, que han decantado en una eventual moción de censura desde las bancadas de izquierda.

“Yo no voy a dejar el cargo por una renuncia voluntaria, como quisieran. Si tengo que dar un paso al costado, será porque quienes me han elegido deban tener argumentos suficientes y puedan hacerlo. La prensa limeña no quiere perder y me sigue dando duro, pero se equivocan conmigo porque poco o nada me interesa lo que digan”, dijo enfurecido en unos descargos difundidos por Canal N.

“Si tengo responsabilidad, se dirá en instancias judiciales, no en instancias parlamentarias. [Las denuncias] no van a decidir mi futuro como presidente del Congreso de la República. Duela a quien le duela, he sido ungido. Ya estoy casi un mes en el cargo. Si hay congresistas que quieren amparar la censura, respeto su decisión. Pero también que respeten la decisión de los congresistas [que se oponen]”, siguió.

Por primera vez, el diputado de Alianza para el Progreso (APP) evidenció su intención de aferrarse al cargo, después de que a inicios de agosto señalara que se pondría a disposición de la comisión de Ética Parlamentaria y que, “si hay una justificación válida”, daría “un paso al costado”.

Fotografía de archivo del presidente del Congreso del Perú, Alejandro Soto Reyes. EFE/ Aldair Mejía/POOL

Soto ha sido denunciado de nepotismo —por haber contratado como asesora a la hermana de la madre de su hijo recién nacido—, de encubrir una reparación civil —por una denuncia de difamación—, de respaldar una ley para que prescriban los delitos de estafa y apropiación ilícita presentados por la empresa de transportes Waynapicchu y de delito contra patrimonio —por construir un edificio ilegal entre palacios incas de Cusco.

Sin embargo, en una rueda de prensa emitida la semana pasada, afirmó que no tiene ninguna sentencia, ni acusación judicial pendiente, y rechazó “categórica y contundentemente” las denuncias que enfrenta.

“No tengo ningún temor, no le temo a la censura porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando y lo que estoy demostrando”, dijo sobre la moción que el congresista Roberto Sánchez, exministro del expresidente Pedro Castillo, ha redactado y está en proceso de recoger firmas de respaldo.

“Me someto a la Comisión de Ética, pero esta comisión solo puede investigarme por los hechos, por mi actuación como congresista desde el 26 de julio de 2021. No se va a ir a investigar si construí una casa en Yucay (región Cusco)”, subrayó sobre los cuestionamientos que también han surgido sobre el permiso obtenido para construir su domicilio.

En desarrollo.