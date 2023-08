El retorno de ‘Pato’ Ovalle: qué piensa de Jorge Benavides, su distanciamiento de Dayanita y por qué el humor no debe ser grosero

'Pato' Ovalle conversó con Infobae Perú acerca de su regreso a la televisión peruana.

A la tierna edad de cinco años, Michael Ovalle Picón descubrió un talento que marcaría su destino para siempre: la imitación. Empezó copiando los sonidos de los animales—principalmente el de los monos— hasta que un día cualquiera escuchó la voz del Pato Donald mientras veía televisión en su casa, ubicada en Carabayllo. Sin saberlo, este sería el personaje por el que, años más tarde, recibiría el apodo de ‘Pato’ Ovalle; un nombre que resuena en el mundo de la comedia y de la TV peruana.

Para muchos, la fascinación de Michael por sonar igual al Pato Donald resultaba curiosa, extraña y, a veces, preocupante. No sabía hablar correctamente para su corta edad, pero sí podía imitar a la perfección al personaje de Disney. Aunque sus amigos y familiares creían que era un pasatiempo que olvidaría conforme creciera, Ovalle sabía que tenía algo especial entre manos.

Michael Ovalle lleva el apodo de 'Pato' Ovalle debido a su excelente imitación del Pato Donald. Créditos a Facebook/@Pato Ovalle

Esto quedó demostrado cuando, a los 10 años, ‘Pato’ Ovalle se presentó a un casting de Hola Yola, recordado programa infantil de Yola Polastri. Más de 100 niños, acompañados de sus padres, hacían cola con la esperanza de ganar un premio en efectivo y de tener la oportunidad de ser un ‘burbujito’. Entre la multitud se encontraba el comediante peruano, quien estaba listo para mostrar su talento al público y de cumplir su sueño de aparecer en televisión. Y lo logró.

“Terminé siendo un talento de Yola, yo era quien presentaba los concursos. Llegué a grabar comerciales de radio y televisión. Iba a ser contratado por un año, pero me quedé dos años. Fue bonito, aprendí bastante. Estaba al lado de un ícono de la televisión peruana. Era solo un chibolo que estaba aprendiendo”, comentó el comediante en diálogo con Infobae Perú.

'Pato' Ovalle es un reconocido humorista y locutor radial. Hoy en día, trabaja en el espacio El Jirón del Humor. Créditos a Facebook/@Pato Ovalle

La fama y el consejo que le dio a Dayanita sobre la humildad

‘Pato’ Ovalle reconoce que la fama lo nubló a los 11 años, cuando ya era reconocido en las calles como el famoso ‘Burbujito’ de Yola Polastri.

“Cuando iba a la playa la gente pedía autógrafos. Yo contestaba de mala gana: ‘Ay no, yo vengo a veranear con mi familia, no a estar tomándome fotos’. Se me subieron los humos de niño”, recordó. Sin embargo, fue su madre Marion Picón, quien le devolvió los pies al suelo.

“Cuando me desubiqué, la primera en ponerme en mi sitio fue mi madre. Ella me escuchaba respondiendo mal y me decía: ‘Te vas a tomar foto porque yo, así como te llevé a la tele, te puedo sacar. Tú quisiste eso, ahora tú te vales de ellos. Respeta a la gente’”, indicó.

Según contó 'Pato' Ovalle a Infobae Perú, sus padres, Manuel y Marion, lo motivaron a seguir su carrera de comediante. Créditos a Facebook/@Pato Ovalle

Ese mismo consejo le dio a Dayanita, actriz cómica transexual y exintegrante de JB en ATV, cuando trabajaron juntos en distintos proyectos de comedia. Para ese entonces, la humorista recién iniciaba en el rubro artístico, pero Ovalle Picón estaba seguro que tenía un gran futuro por delante.

“Es una chica talentosa. Lamentablemente, no llevó bien el tema de la fama. Se lo dije desde un inicio porque conmigo conversaba sobre esos temas. Le decía lo que iba a pasar, le dije que trate de llevar bien el tema de la fama. Pero se nubló, no entendía”, precisó a Infobae Perú.

Según ‘Pato’ Ovalle, ya no mantiene comunicación alguna con Dayanita. Lo último que recuerda es que la invitó a un programa radial donde trabajaba, pero la actriz lo rechazó.

“No nos hablamos, incluso me ha plantado en la radio. Me acuerdo que antes me decía: ‘Padrecito, ¿hay algo para hacer en redes?’. Y cuando yo le pedí para hacer algo, me respondió: ‘Ay no, no me vas a pagar’”, sostuvo.

'Pato' Ovalle y Dayanita colaboraron varias veces para el canal de Youtube del humorista. Actualmente, están distanciados. Créditos a Youtube/@Pato Ovalle

El regreso a la comicidad

‘Pato’ Ovalle ha formado parte de los programas cómicos más recordados de la TV peruana, entre ellos Sábado Bravazo, Recargados de Risas, Risas de América, entre otros. De acuerdo con el humorista, cada artista que conoció en estos espacios lo ayudaron a mejorar sus imitaciones y a crecer como persona.

“Fue una bonita experiencia, llena de aprendizajes. He trabajado con muchas personalidades como Jesús Morales, Ricardo Fernández, el tío Rossini, Melcochita, Miguelito Barraza y con el productor Guillermo Guille. Me sorprendieron (por el talento) Carlos Álvarez, Arturo Álvarez y Jorge Benavides”, dijo.

'Pato' Ovalle junto a la Chola Chabuca, a quien imitó con el personaje de 'Chola Chatuca'. Créditos a Facebook/@Pato Ovalle

Desde 2013, ‘Pato’ Ovalle dejó de aparecer en la pantalla chica. Ocasionalmente, participaba como artista invitado en programas como El Wasap de JB, Los Reyes del Playback y El Reventonazo de la Chola.

Cuando se dio cuenta que su popularidad había llegado a su punto más bajo, el humorista—padre de cuatro hijas—hizo un giro inesperado en su vida. Abrió su propia agencia de publicidad y marketing; y lanzó una empresa especializada en el almacenamiento y depósito. No obstante, en un intento por no alejarse por completo del arte, continuó trabajando en diversos programas radiales.

“Así es la comedia, a veces estás bien y otras no”, reflexionó.

Este 2023, ‘Pato’ Ovalle ha vuelto a la TV peruana con el programa El Jirón del Humor, donde ha destacado por ser el imitador de José Pelaéz, el popular presentador de El Gran Chef Famosos.

'Pato' Ovalle trabaja en El Jiron del Humor, espacio cómico de Latina TV que se emite todos los sábados desde las 10.00 p. m. hasta las 12.00 a. m. Créditos a Facebook/@Pato Ovalle

Lo que piensa de ‘JB en ATV’

En diálogo con Infobae Perú, el cómico de 47 años se refirió a El Gran Chifa, sketch de JB en ATV que fue criticado en redes sociales por incluir bromas subidas de tono. Según Ovalle, respeta la decisión de Jorge Benavides por manejar el humor del programa de dicha forma, aunque no lo comparte por completo.

El elenco de Jirón del Humor está conformado por Cachay, Jhonny Carpancho, 'Pato' Ovalle, Yerson, Dorita Orbegoso, entre otros artistas. Créditos a Facebook/@Pato Ovalle

“Cada imitador tiene su estilo. Yo hice el personaje de Patoláez (parodia de José Pelaéz) y la gente lo aceptó. Ya cuando lo hizo Jorge, la gente me comentaba que le gustó más la imitación que yo hice. Pero bueno, cada uno tiene su público, sus fans, un estilo de trabajo. Jorge es un capo en esto (...) A mí me gusta el humor limpio, sano. Pero esto también de lo que el público quiere”, nos dijo.

“Mi madre siempre me decía eso y esto ahora lo llevo presente en el trabajo que hago: ‘No a la lisura, no a la grosería, no a la vulgaridad’”, sentenció.