Claudio Pizarro fue seleccionado entre los mejores delanteros en la historia de la Bundesliga

Claudio Pizarro formó parte de una prestigiosa lista de los mejores delanteros en la historia de la Bundesliga. (Getty Images)

A pesar de que el retiro de Claudio Pizarro se concretó a mediados del 2020, su legado en el fútbol todavía se mantiene intacto. Y es que sus 20 temporadas en la Bundesliga de Alemania aún siguen dando de qué hablar, sobre todo por sus goles convertidos, siendo uno de los máximos goleadores extranjeros de este certamen. En esta ocasión, el ‘Bombardero de los Andes’ fue incluido entre los mejores delanteros en la historia de dicha competición.

A través de su página web y cuenta de Instagram, la organización del evento deportivo ‘teutón’, sometió a una votación para elegir a los jugadores más destacados que se hayan desempeñado desde sus inicios en 1963. El público en general podrá sufragar a los mejores futbolistas entre una extensa lista que incluyen arqueros, defensas, mediocampistas y delanteros.

El peruano figura dentro de una nónima de 25 atacantes y donde los usuarios deberán seleccionar para la composición final de un once ideal de la Bundesliga.

Los delanteros sometidos a votación son los siguientes:

Gerd Müller (Bayern Munich), Jupp Heynckes (Borussia Monchengladbach), Klaus Allofs (Fortuna Dusseldorf), Ailton (Werder Bremen), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich), Claudio Pizarro (Werder Bremen), Dieter Müller (Colonia), Horst Hrubesch (Hamburgo), Jurgen Grabowski (Eintracht Frankfurt), Uwe Seeler (Hamburgo), Rudi Völler (Werder Bremen), Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt), Stefan Kuntz (Kaiserslautern), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Lukas Podolski (Colonia), Bum-kum Cha (Bayer Leverkusen), Manfred Burgsmüller (Werder Bremen), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Mario Gómez (Stuttgart), Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen), Jurgen Klinsmann (Stuttgart), Miroslav Klose (Werder Bremen), Giovane Elber (Bayern Munich) y Klaus Fischer (Schalke 04).

Claudio Pizarro, entre los mejores delanteros en la historia de la Bundesliga.

De todos ellos, Giovane Elber, Lukas Podolski, Mario Gómez y Robert Lewandowski llegaron a compartir equipo con Claudio Pizarro. Justamente, con todos coincidió en Bayern Munich, equipo donde le fue mejor en su carrera al exdelantero nacional con 19 títulos conseguidos en Alemania y a nivel internacional.

¿Cómo se realiza la votación?

La votación para incluir a Claudio Pizarro dentro del histórico once ideal se realiza de la siguiente manera:

1. Ingresar a este enlace de la Bundesliga.

2. Dirigirse al recuadro que indica: “Vote for the best strikers in Bundesliga history here”.

3. Hallar la secuencia donde se encuentra Claudio Pizarro y votar.

*La votación se puntualiza del 1 al 5, en el que 1 es el mínimo puntaje y 5 es el máximo. Bajo la misma modalidad se puede hacer con los otros futbolistas elegidos. En esa línea, la fecha límite para la elección es hasta el miércoles 30 de setiembre.

La numeración para elegir el puntaje del 'Bombardero de los Andes'. (Video: Bundesliga)

Actualidad de Claudio Pizarro

En el presente, Claudio Pizarro no se ha alejado del fútbol, pues comparte funciones como embajador de Bayern Munich y otras actividades comerciales. También fue nombrado bajo el status de ‘Leyenda’ por la FIFA. Entre sus labores es asistir a eventos como Mundial de Clubes, Copas del Mundo y otros más.

“Es un honor poder estar ahí. En algunos poder ir a eventos como el Mundial de Clubes, tal vez a sorteos si Perú clasifica al Mundial. Ellos me avisarán y yo encantado de poder ayudar, participar y representar al Perú, que es algo muy especial”, reveló en una entrevista para Full Deporte en febrero del 2022.

Encuentro con Juan Reynoso

Por otro lado, el exfutbolista de 44 años admitió que este año tuvo un encuentro con Juan Reynoso en Europa en julio. Ambos pudieron ver el Bayern Munich vs Manchester City por la Champions League y compartieron un momento ameno en Alemania. “Sabía que estaba yendo a ver algunos partidos, me informaron que había la posibilidad de que quería venir, hicimos las conexiones, se consiguieron las entradas. Como sabía que iba a estar ahí, nos fuimos a comer. Estuvo su comando técnico, conversamos un poco de fútbol, de los jugadores que habían, del fútbol peruano en general, nos reímos y la pasamos bien”, contó en diálogo con Movistar Deportes.