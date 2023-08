Alejandro Soto: Fiscalía inicia diligencias preliminares contra presidente del Congreso por presunta concusión

Alejandro Soto suma una nueva investigación fiscal a poco de que cumpla un mes en el cargo

La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por la presunta comisión del delito de concusión. Ello luego de que Cuarto Poder revelara que trabajadores del despacho del parlamentario de Alianza para el Progreso entregaban una cuota “voluntaria” de su sueldo para financiar publicidad en redes a favor del legislador.

“Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto Reyes, en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública”, comunicó la entidad en un tuit.

Fiscalía inicia diligencias preliminares contra Alejandro Soto

La medida también alcanza a la técnica de la oficina congresal de Soto Reyes, Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, quien se encargaría del cobro mensual de la referida cuota. La Procuraduría General del Estado denunció el caso ante la Fiscalía el último martes.

Ante la acción de la Procuraduría, el jefe de la Mesa Directiva dijo tener la “conciencia tranquila” y adelantó que se someterá a toda investigación.

“Ante el anuncio de la Procuraduría General del Estado, hago de conocimiento público que, con la conciencia tranquila, me someto a todas las investigaciones que se hagan en la Fiscalía, el Poder Judicial, y todas las instancias ante las cuales demostraré que no he cometido delito alguno”, afirmó Soto.

Comunicado de Alejandro Soto

