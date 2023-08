Por qué Alianza Lima canceló el show de Yahaira Plasencia en la final de Liga Femenina ante Universitario

Yahaira Placencia ya no dará el show previo a la final de la Liga Femenina entre Alianza Lima y Universitario.

Este domingo 27 de agosto, Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por el partido de ida de la final de la Liga Femenina 2023. El encuentro está programado para las 18:00 horas, pero con el fin de entretener a sus hinchas, y que estos lleguen temprano al estadio Alejandro Villanueva, el cuadro ‘blanquiazul’ preparó un show previo, que dará comienzo a las 17:00 horas. La artista escogida para este espectáculo era Yahaira Placencia, no obstante, el club ‘íntimo’ sorprendió con un comunicado informando que sería reemplazada por otros cantantes,

“El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: El show de antesala de este domingo 27 tuvo una modificación en su programación y será presentado por las artistas Gilow y Suu Rabanal. Los esperamos desde las 5:00 p.m. en nuestro estadio para acompañar a nuestras bicampeonas”, señalaron.

Recordemos que Gilow es una rapera muy identificada con los ‘grones, de hecho, tiene un tema llamado “Victoria y Gloria”, el cual está dedicado al ‘equipo del pueblo’. Y Suu Rabanal, quien ya se ha presentado en varias ocasiones para brindar shows en partidos de Alianza Lima.

Alianza Lima anunció a Yahaira Plasencia para el show previo a la final de la Liga Femenina 2023.

Comunicado de Alianza Lima anunciando el cambio de Yahaira Placencia por Ilow y Suu Rabanal en el show previo de la final de la Liga Femenina.

¿Por qué se originó el cambio? Luego de conocer su presencia en la primera final de Liga Femenina, hinchas hicieron viral un clip donde la ex integrante de Son Tentación señala que es hincha de Universitario, algo que no cayó bien en la organización del evento previo al partido de fondo. Las imágenes son del 2021.

¿Realmente es hincha de Universitario?

A mediados de 2022, en una entrevista con Alan Diez en RPP, Yahaira afirmó no ser hincha de ningún equipo y que solo sigue el fútbol cuando juega la selección peruana: “No soy de ningún equipo, solo cuando juega Perú, ahí estoy. No es que sea tan fanática, no veo fútbol en verdad, pero cuando juega mi selección, claro que sí”, declaró.

Pese a que fue por un tiempo la pareja de Jefferson Farfán, son pocas las veces en las que la cantante de salsa brindó opiniones sobre el fútbol. Una de ellas fue tras la caída de la ‘bicolor’ en el repechaje con Nueva Zelanda:

“Los chicos hicieron todo para ganar el partido, siento que se pusieron nerviosos, pero el tema de los penales es suerte, es penal. Además, lo que hizo el arquero fue una jugada mental. Igual creo que Paolo Guerrero y Jefferson han dejado un vacío en todos nosotros, pero otros jugadores como André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores, Luis Advíncula, jugaron bien”, comentó en la misma entrevista.

Otra fue en 2018, cuando reveló que se sintió afectada por la eliminación de Perú en fase de grupos del Mundial Rusia 2018: “La verdad, lloré. Mi familia también y creo que todos. Los chicos se esforzaron un montón, no hay nada que reprocharles porque pararse en un estadio con más de 40 mil peruanos. Queda agradecer a los chicos, pues nos llevaron a un Mundial después de 36 años y nos dieron una gran alegría”, contó a Trome.

¿Cómo llega Alianza Lima a la final de la Liga Femenina?

Alianza Lima llega a la final de la Liga Femenina tras vencer a Carlos A. Mannucci en semifinales. En el partido de ida en Trujillo vencieron 1-0 con gol Sashenka Porras, mientras que en la vuelta en Matute se impusieron por 2-0 con tantos de Heidi Padilla y Yomira Tacilla