El regreso triunfal de Milett Figueroa en ‘El Gran Chef Famosos’: de ser criticada a ser una de las más queridas en la TV

Milett Figueroa fue una de las más queridas en El Gran Chef Famosos. (Instagram)

La forma en que se hizo conocida en la televisión Milett Figueroa no fue una de las mejores. Su nombre fue envuelto en un ampay con Antonio Pavón hace más de una década cuando Sheyla Rojas apenas había dado a luz. Aunque la modelo aclaró que solo habían bailado y el español pidió perdón en muchas oportunidades, la pareja fue duramente cuestionada.

No pasaría mucho tiempo para que la modelo sea convocada para ser parte de Esto es Guerra, en el 2013. Pese a que fue rechazada en su primer casting, la producción terminó llamándola a causa de esta polémica, generando varias caras largas de parte de los participantes, en su mayoría mujeres.

Durante la temporada, los enfrentamientos entre Sheyla Rojas y Milett Figueroa eran pan de cada día. Hasta que en 2014, la modelo fue retirada del reality de competencia de forma escandalosa: fue acusada de causar el rompimiento entre Guty Carrera y Melissa Loza. La actriz negó estas acusaciones y lo calificó de ‘poco hombre’, además de haberle mandado fotos desnudo.

“La saqué. Le dije que había rumores fuertes, así que no podía continuar en el programa porque estaba incomodando a una serie de personas”, reveló en ese entonces, Mariana Ramírez del Villar, productora del programa.

Posteriormente, salieron más rumores sobre un posible romance con Nicola Porcella y otras figuras de la farándula. Siempre lo negó; y solo se remitía a responder todo lo que se tratara sobre su carrera artística.

Se alejó de los realitys y no pudo ser Miss Perú

De esta manera, Milett Figueroa decidió retirarse por completo de los realitys. La modelo inició su paso por estos programa a través de Combate en 2011, pero no había logrado “fama” en ese momento.

Milett Figueroa estuvo en compate en el 2011.

La polémica figura señaló que se enfocaría en desarrollar sus talentos, tales como la actuación y el canto. Fue parte de El Gran Show en 2016. También tentó la corona del Miss Perú.

En aquel año, Milett Figueroa era una fuerte candidata para el certamen de belleza, pero un problema de salud la alejaría de su sueño: una alergia en todo su cuerpo impidió que asista al día de la presentación.

“No creo que el tiempo nos alcance, ya que su recuperación dérmica es bastante lenta. ¿Si se va a retirar del Miss Perú? Según cómo va el tema, es lo más seguro. Que no mejore, que no pueda usar maquillaje ni exponerse al sol, hará muy difícil que siga en carrera”, señaló Helmut Lindner, hermano y mánager de la actriz.

Así, se truncó su sueño de ser reina de belleza.

Milett Figueroa y su polémico romance con Patricio Quiñones

Aunque siempre cuidó su vida íntima, el inicio de su relación con Patricio Quiñones hizo que Milett Figueroa se abra más a la prensa en ese aspecto. La pareja confirmó su romance en 2016 cuando bailaba en el programa de Gisela Valcárcel, en su edición de Reyes del Show.

La química se hizo notar, por lo que la misma conductora les preguntó si habían iniciado. “Milett es una mujer increíble. No puedo decir una sola cosa (que me gusta de ella). Estamos súper contentos. Creo que eso nos va a ayudar a trabajar mucho”, dijo Patricio Quiñones.

En 2017 se dio a conocer la primera crisis de la relación; terminaron de forma inesperada. La razón, una presunta infidelidad de parte de la modelo. Por su parte, la pareja de Milett Figueroa fue captado bailando muy cerca a otra mujer.

La pareja se reconcilió a fines de diciembre de ese año, pero llegó a su fin de forma definitiva a pocos meses de cumplir dos años de relación.

Patricio Quiñones se presentó en En boca de todos para contar que fue la decisión de ella.

“Es la verdad (ella terminó), no tengo nada en contra de ella. Tal vez se acabó el amor”, dijo entre lágrimas.

“Fui objeto de duras críticas y comentarios hirientes que me afectaron profundamente. Presencié a mi madre y a mi familia llorar, desesperarse por rumores infundados. Recuerdo claramente que me tildaron de ser un simple bailarín y me atacaron sin importar cuánto intentara demostrar que mi único deseo era seguir bailando, sin aspirar a nada más”, dijo Patricio Quiñones en una reciente entrevista Infobae Perú al recordar su relación con Milett Figueroa.

Patricio Quiñones estuvo en 'El gran Show' y fue pareja de baile de Milett Figueroa. (América TV)

La actuación

Según contó en una oportunidad, Milett estudió actuación cuando tenía 15 años, pero su paso a la televisión hizo que cambiara sus planes. Hasta la fecha ha sido parte de varias series, películas y obras de teatro. Recientemente protagonizó la película ‘Vampiras’, que se estrenó en Netflix y España.

“Soy una actriz en formación que canta y baila. Nunca dejaré de aprender”, dijo sobre su carrera.

Ha sido parte de Al Fondo Hay Sitio, El Regreso de Lucas, De Vuelta al Barrio, Al Filo de la Ley, La peor de mis bodas 3, entre otras producciones. Respecto a la música, no ha llegado a desarrollarse por completo.

Milett Figueroa es parte del elenco de 'Vampiras: The Brides'.

‘El Gran Chef Famosos’ y la respuesta en redes sociales

Tras un largo período de ausencia en la televisión peruana, Milett Figueroa hizo su regreso en 2023 como concursante en el programa ‘El Gran Chef Famosos’. A pesar de las dudas iniciales sobre su participación, logró ganarse rápidamente el cariño de los espectadores.

Este formato permitió que muchos pudieran conocer la verdadera personalidad de la actriz, convirtiéndola en una de las favoritas del público. Las ocurrencias de la modelo y la interacción de los usuarios en las redes sociales, especialmente con Giacomo Bocchio, generaron que el nombre de la modelo se volviera viral semana tras semana.

Muchos esperaban que surgiera una historia de amor entre ellos, pero el propio chef confirmó a Infobae Perú que eso no sucedería, ya que tenía una novia de la cual estaba profundamente enamorado.

“Tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Respecto a) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos”, manifestó el chef.

Asimismo, aclaró que considera a Milett una buena amiga, resaltando que ha evolucionado durante su estadía en el programa.

“Me llevo muy bien con Milett, es una chica A1 que ha ido creciendo a lo largo del programa. Realmente no la conocía (en persona), pero sí sabía quién era porque es una figura pública muy reconocida que tiene miles de seguidores en redes sociales, inclusive yo no la seguía en Instagram, pero ahora la sigo porque me parece una participante que ha venido a dar lo mejor de ella en la competencia de cocina”, dijo.

Giacomo Bocchio descarta romance con Milett Figueroa. Instagram

El conejo y el debate en redes sociales

Si bien es cierto logró la aceptación de muchos, otros no dudaron en atacarla cuando no quiso preparar un conejo en el programa. Entre lágrimas, Milett Figueroa dijo que le recordaba a su mascota. Esto dio inicio a una guerra de usuarios: mientras unos resaltaban la autenticidad de la modelo, otros señalaron que estaba exagerando.

Milett Figueroa rompió en llanto en 'El Gran Chef Famosos'. (Latina TV)

Sin embargo, no solo fueron los cibernautas quienes la defendieron, también lo hicieron los propios miembros del jurado de El Gran Chef Famosos.

“Necesitamos que la humanidad se imponga. Yo pienso que Milett tenía todo el derecho del mundo de sentir lo que sintió, de expresarlo. Me parece una chica encantadora, maravillosa, físicamente espectacular. Pero ese físico es el reflejo de una personalidad cándida, astuta, muy expresiva y natural. En el Perú, no se perdona a una mujer que es increíble, sobre todo si es bonita. La quieren ver fracasar y Milett es la prueba de que eso no va a ocurrir”, resaltó Javier Masías a Infobae Perú.

Jurados de 'El Gran Chef Famosos'. (Instagram)

Por su parte, Nelly Rossinelli explicó la razón de por qué Milett ha logrado causar este impacto en redes sociales tras su participación en el programa de cocina.

“Este programa está demostrando el lado más humano, más vulnerable, más bonito y transparente de todos los seres humanos. Y estos famosos, detrás de todo lo que han podido hacer profesionalmente en las pantallas, son eso, seres humanos que, tienen una vida común y corriente, igual que todos nosotros en nuestras casas. Ellos están demostrando ese lado que la gente no conocía”, señaló.