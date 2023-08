Guillermo Salas denunció a Alianza Lima por despido arbitrario y otros daños a un mes de su salida de Matute

Guillermo Salas denunció a Alianza Lima por despido arbitrario. (Alianza Lima)

El vínculo entre Alianza Lima y Guillermo Salas todavía no llegó a su fin. El técnico peruano sorprendió a todos al denunciar a los ‘blanquiazules’ por por falta de pago de beneficios sociales, despido arbitrario, daño moral y más. Esto después de su salida de Matute por malos resultados en julio, de acuerdo a los mencionado por José Bellina, gerente del club. El DT no se quedó con los brazo cruzados y decidió hacer valer sus derechos, generando polémica entre los hinchas del club victoriano.

Te puede interesar: Alineaciones probables del Alianza Lima vs Cienciano por la fecha 10 de Torneo Clausura 2023

“Demanda de desinturalización de contratos de locación de servicios, pago de beneficios sociales, indemnización por despido arbitrario y daño moral”, especifica el oficio del Poder Judicial del Perú.

La decisión que tomó el estratega nacional fue criticada por cierto sector de los victorianos porque consideran que va en contra de la institución, sin embargo solo se trata de hacer respetar sus derechos como empleado. Hasta el momento, los de La Victoria no se han pronunciado al respecto, pero se espera que lo hagan lo antes posible mendiante un comunicado.

Te puede interesar: Tabla de posiciones Acumulada y del Torneo Clausura al culminar la fecha 10

Salas dejó de ser entrenador de los ‘íntimos’ luego de no poder sumar triunfos en tres encuentros consecutivos: sacó empate ante Sporting Cristal y Universitario de Deportes, y cayó ante Sport Boys. Alianza sacó un comunicado dando a conocer la decisión de sacarlo de La Victoria, y luego el directivo de la institución explicó las razones puntuales de su salida.

“Principalmente en el rendimiento del equipo. Hemos visto que en los últimos partidos el rendimiento colectivo y los individuales no era lo que esperábamos. Eso sumado a si vemos los resultados a nivel macro han sido muy buenos, pero los de los últimos partidos no han sido así. De hecho, Alianza solo ha ganado cuatro de los últimos 12 partidos, lo cual sumado al rendimiento y juego del equipo estábamos viendo una tendencia que considerábamos que se estaba volviendo irreversible”, aseguró Bellina en conferencia de prensa.

El oficio del Poder Judicial del Perú con la denuncia de Guillermo Salas a Alianza Lima.

¿Qué dijo Guillermo Salas sobre su salida de Alianza?

Ni bien confirmada su salida de Alianza Lima y las declaraciones de José Bellina, gerente deportivo; Guillermo Salas salió a dar su versión sobre la repentina decisión de sacarlo del mando de los ‘blanquiazules’. El ‘Chicho’ dejó evidenciado que la forma de cómo decidieron los directivos ‘íntimos’ de comunicarle que no querían seguir contando con él no fue la ideal, pues lo hicieron por teléfono. Un acto que desagradó al DT porque no lo dejaron ni despedirse del plantel, ni de la hinchada por conferencia de prensa.

Te puede interesar: Entradas de Alianza Lima: precio y venta del ‘Combo Blanquiazul’ para Liga 1 y final ida de Liga Femenina

“José Bellina me llamó en la noche y me dijo la decisión de no continuar en el club, más por el funcionamiento del equipo. No estuve de acuerdo y se lo dije y a Sabogal (administrador). Por los números que habíamos hecho, con el Clausura, el título del año pasado, con el Apertura y todos los temas internos que habían pasado. Respeto la decisión que tomaron pero no la comparto. No me imaginé salir del club. En ningún momento conversamos con los directivos de cuál era el momento del equipo hasta ayer que me lo explicó José. Trabajamos muy bien en la semana y vi comprometido al equipo”, declaró Salas en su momento en un entrevista a GOLPERU.

En total desacuerdo, el entrenador dio detalles de su conversación con José Bellina antes de salir de Matute. (Video: GOLPERU)

Los números que dejó Guillermo Salas en Alianza Lima

- Campeón de Liga 1 2022

- Ganador del Torneo Clausura de Liga 1 2022

- Ganador del Torneo Apertura de Liga 1 2023

- Cortó racha de 30 cotejos sin ganar en Copa Libertadores

- Cortó racha de 34 cotejos sin ganar a nivel internacional

- Cortó racha de 20 cotejos sin triunfos de visita en Copa Libertadores

- Ganó 16 de sus 21 cotejos de local (81% puntos obtenidos)

- No perdió nunca como local en Liga 1

- Perdió solo 1 cotejo jugado en Lima por Liga 1

- Ganó en Jaén, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Piura, Sullana, Asunción y Tarapoto