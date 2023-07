José Bellina explicó los motivos de la salida de Guillermo Salas de Alianza Lima

El gerente deportivo de Alianza Lima empezó hablando de 'Chicho' en la conferencia de prensa. (Video: AL TV)

Alianza Lima oficializó la salida del técnico Guillermo Salas luego del empate del equipo en el clásico ante Universitario. De hecho, un día después de este resultado, ya se voceaba acerca de esta posibilidad hasta que fue confirmada por el propio club el lunes 24 de julio. En ese sentido, José Bellina, gerente deportivo de la entidad ‘aliancista’, explicó los motivos que le llevaron a cesar a ‘Chicho’ de su cargo.

Antes de ello, el directivo le agradeció al DT de 48 años por la labor que hizo en el cuadro ‘blanquiazul’ y destacó que se mantuvo en un momento complicado de la institución como la del 2020. “Se quedó en uno de los momentos más duros de la institución. No solo nos ayudó con el rol que le correspondió en ese momento, pero también cuando tomó el equipo lo lideró para el bicampeonato”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

Ahí fue cuando ‘Cote’ mencionó las razones que llevaron a sustituirlo. “Principalmente en el rendimiento del equipo. Hemos visto que en los últimos partidos el rendimiento colectivo y los individuales no era lo que esperábamos. Eso sumado a si vemos los resultados a nivel macro han sido muy buenos, pero los de los últimos partidos no han sido así. De hecho, Alianza solo ha ganado cuatro de los últimos 12 partidos, lo cual sumado al rendimiento y juego del equipo estábamos viendo una tendencia que considerábamos que se estaba volviendo irreversible”, comentó.

De la misma manera, Bellina confía en que el primer equipo aún puede levantar, por lo que tomaron una decisión en el momento oportuno. “Cuando concluímos eso, creímos que lo mejor era desvincular a ‘Chicho’ del comando técnico, esperando poder revertir esta situación. Sabiendo que los problemas que hemos tenido no estamos en una mala situación. Creo que era más una crisis de juego que de resultados, estamos a tres puntos del primero del Clausura y seguimos en la lucha. También tomamos la decisión proyectando lo que creíamos que podía pasar y la tendencia no era buena”, agregó.

Guillermo Salas tomó a Alianza Lima en un momento irregular y lo llevó al bicampeonato nacional. (Difusión)

Alianza Lima el 2023

Alianza Lima pudo salir ganador del Torneo Apertura con dos fechas de anticipación. El hecho de contar con un plantel con nombres de jerarquía como Carlos Zambrano, Christian Cueva, Gabriel Costa, Andrés Andrade, etc, invitaba a pensar que no solo tendría una superioridad cualitativa en cuanto al plantel con resto al resto de clubes de la Liga 1, sino también que podría mostrar una mejor propuesta de juego. Esto no fue así y muchos partidos los sacó adelante por intermedio de las individualidades.

Sin embargo, la situación cambió para el Torneo Clausura. Le ganó a Atlético Grau en el debut en la única victoria en el segundo certamen de la temporada. De ahí, obtuvo una derrota (Sport Boys) y dos empates (con Sporting Cristal y Universitario). De hecho, este último resultado habría provocado que la dirigencia ‘victoriana’ opte por sacar del cargo a Guillermo Salas, ya que fue ante el clásico rival, con la presencia de su hinchada y con los ‘cremas’ siendo superiores de forma abrumadora en la segunda mitad.

Alianza Lima no pudo ganarle a Universitario en el clásico del Torneo Clausura y decepcionó a sus hinchas. (Pase Filtrado)

Alianza Lima en la Copa Libertadores

Una de las consignas de Alianza Lima este año era realizar una participación más que destacada en la Copa Libertadores. Comenzando por romper la racha de 30 partidos sin ganar, recién en la segunda fecha pudo conseguirlo: se impuso por 2-1 a Libertad en Paraguay. Lamentablente, sus siguientes resultados (cuatro derrotas y un empate) terminaron por eliminarlo tras quedar en el último lugar del grupo G.

Guillermo Salas fue parte de la gesta en Asunción, pero luego ya no pudo elevar el nivel de competencia del equipo para tratar de pasar de fase o acceder a la Copa Sudamericana como tercero. Por ahora, Nixon Perea asumirá como DT a la espera del entrenador extranjero que contrate.