Elva Vracko, expareja de Jean Deza, es involucrada en millonario escándalo de fraude que ocurrió en Chile.

La expareja de Jean Deza, Elva Vracko, ha sido involucrada en un verdadero escándalo internacional. De acuerdo a la información que compartió el diario ‘La Tercera’, la modelo ha sido señalada como una de las beneficiarias del millonario fraude que se cometió en la empresa Primus Capital Perú.

Según la investigación de este medio, a la madre de la hija del futbolista, se le entregó una importante suma de dinero para que adquiera un departamento en Lima. El dinero salió directamente de las arcas de la empresa y fue transferido por el exgerente comercial Ignacio Amenábar.

Uno de los testigos de este caso indicó que cuando los ejecutivos peruanos viajaban la ciudad de Lima para reunirse con otros gerentes, sin embargo, no lo hacían en la oficina que tenían en nuestro país, sino en un hotel ubicado en San Isidro, al cual también llegaban mujeres, una de ellas, Elva Vracko.

Elva Vracko involucrada en un escándalo de fraude que ocurrió en Chile. (Captura de Willax Tv.)

Asimismo, se encontró que en el correo corporativo de Ignacio Amenábar había mensajes enviados a esta modelo, en el que le compartía las transferencias que le había realizado, dándole la indicación que era para que pague el departamento.

“El comprobante de dichas transferencias era enviado regularmente vía correo electrónico por el Sr. Amenábar a doña Elva Vracko Delgado, persona ajena a la compañía, quien habría finalmente adquirido el inmueble”, dice el testimonio.

Enterados del escándalo internacional, el programa ‘Amor y Fuego’ inició su propia investigación, especialmente porque ellos en el pasado ayudaron a la modelo peruana, quien apareció ante sus cámaras para contar el lamentablemente momento que estaba viviendo por culpa de Jean Deza, quien no cumplía con pasarle la manutención de su hija.

Los reporteros se sorprendieron al saber el radical cambio de estilo de vida que había tenido Vracko Delgado en tan solo un año, pues de presentarse en el magazine pidiendo ayuda, a viajar por diferentes partes del mundo y manejar un auto de alta gama, el cual incluso se encuentra registrado a su nombre.

Asimismo, ‘Amor y Fuego’ revisó el historial migratorio de la modelo peruana, encontrando que ingresó a Chile en diferentes ocasiones, por lo que decidieron buscarla para saber su versión de los hechos. Ella fue encontraba realizando compras en el Jockey Plaza, además la vieron ingresando a tiendas que ofrecían marcas de lujo.

Cuando la abordaron y le consultaron sobre este tema, ella aseguró que no sabía nada. En otro momento, le preguntaron si conocía al hombre que le hacía las transferencias, a lo que Elva Vracko decidió no responder y solo indicó que no tenía idea de nada de lo que le estaban diciendo en ese momento.

Rodrigo González habló sobre Elva Vracko

El conductor de ‘Amor y Fuego’, al enterarse que Elva Vracko había sido mencionada en la investigación del fraude millonario en Chile, indicó que de momento no hay pruebas contundentes contra la modelo peruana, por lo que no sabe si realmente está involucrada; sin embargo, señaló que le sorprendió mucho saber que había tenido un radical cambio de vida.

El popular ‘Peluchín’ precisó que de un momento a otro ella desapareció de su radar y que ahora la ven totalmente diferente, incluso manejando un auto de alta gama. “De un momento a otro desapareció y ahora volvemos a saber de ella por este escándalo internacional por un fraude millonario y fuimos a preguntarle por este cambio de vida”, señaló.