André Carrillo y su ocurrente respuesta tras elogios de ex compañero de Al Hilal: “Pensé que hablaba de Neymar”

André Carrillo juega en el Al Qadisiya de la Segunda División de Arabia Saudita.

André Carrillo decidió cambiar de horizontes y terminó fichando por el Al Qadisiya de la Segunda División de Arabia Saudita. El peruano dejó huella en el Al Hilal por todos sus logros futbolísticos y jugó a lado de futbolistas destacados mundialmente, Jonathan Soriano es uno de ellos. El exdelantero español que compartió vestuarios con la ‘Culebra’, se refirió al peruano y no pudo evitar llenarlo de elogios por el tremendo nivel que tiene su excompañero. Aseguró que tiene todas la cualidades para que regrese al ‘viejo continente’ y le deseó suerte en su nuevo equipo.

“Carrillo vaya a donde vaya va a triunfar. Es un tipo que a donde vaya va a caer bien, tiene una personalidad que pocos tienen. Que pueda haber triunfado en un equipo tan grande y con una afición tan grande como la de Al-Hilal y es reconocido. Carrillo siempre ha sido de los más aclamados. Tuve la suerte de coincidir con él y lógicamente coincidir con la misma lengua nos ayudaba. Es muy eficiente, te tira un ‘caño’ y se la pasa bien jugando al fútbol. Siempre está riéndose y, a la hora de ponerse serio, era el primer profesional que intentaba correr por el equipo en ese último esfuerzo. Con el balón en los pies era un virtuoso. La calidad de Carrillo le da para volver a Europa y competir a máximo nivel, pero falta cambiar todavía esa filosofía de que en Arabia se compite igual, que hay jugadores de grandísima calidad, sobre todo ahora que está creciendo muchísimo”, declaró Soriano en una entrevista al medio AS.

Todos esos halagos no pasaron desapercibidos para Carrillo, y no dudó en agradecer al exjugador de Barcelona de una manera ocurrente, fiel a su estilo. El atacante nacional respondió a través de las redes sociales, confesó que se sintió conmovido por tantas palabras bonitas hacia él y bromeó con que Soriano no lo describió sino a una estrella brasileña.

“Papi me vas hacer llorar. Por un momento pensé que hablabas de Neymar”, publicó la ‘Culebra’ en su historia de Instagram, desatanto risas a todos sus seguidores que volvieron tendencia su ocurrencia.

André Carrillo respondió a los elogios de su excompañero del Al Hilal.

El presente de Carrillo en la Segunda de Arabia

La ‘Culebra’ tiene casi dos semanas en el Al Qadisiya y ya está dando de qué hablar en la Segunda División de Arabaia Saudita; lleva una asistencia y un gol con su nuevo equipo. André Carrillo debutó a lo grande ya que se lució con un sensacional pase de gol cuando a penas tenía 5 minutos en la cancha en el choque contra Al Adalah, equipo de Christofer Gonzales.

Y en su segundo choque, el atacante peruano logró festejar su primera anotación, fue ante Al Jandal. El jugador se vistió de ‘9′ y a través de un potente fusil con su pierna derecha terminó por romper el aro del guardameta Tony Batista. Fue tan espectacular que su propio club lo destacó en sus redes sociales y título la publicación como la “Primera mordedura de serpiente”.

El próximo encuentro del Al Qadisiya será frente Al Batin este domingo 27 de agosto a las 10:45 horas en el estadio Prince Saud bin Jalawi Stadium, por la fecha 3 de la liga de ascenso saudí. El equipo de Carrillo marcha en la cuarta posición con 6 puntos.

La 'Culebra' anotó su primer tanto en el equipo de la Segunda División de Arabia Saudita. (Video: Riyadiya TV)

Carrillo con la selección peruana

El atacante peruano es uno de los fijos en la lista de convocados de Juan Reynoso para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en setiembre. André Carrillo volverá a la ‘blanquirroja’ después de su ausencia en los últimos amistosos que disputó Perú contra Corea del Sur y Japón en junio pasado. El ‘Cabezón’ decidió no llamarlo por temas personales, no quería darle más actividad futbolística porque había tenido muchos partidos con el Al Hilal en ese momento, pero reparecerá en el debut ante Paraguay de visita y frente Brasil de local.