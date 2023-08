Samahara Lobatón aún no hace oficial su relación con Bryan Torres: “No tengo novio, pero no estoy soltera”

Bryan Torres niega ser el tercero en discordia entre Samahara Lobatón y Youna. Captura América TV.

Lo deja claro. La supuesta relación entre la modelo Samahara Lobatón y el cantante Bryan Torres sigue dado que hablar a sus fieles seguidores en las redes sociales. Como se sabe, la hija de Melissa Klug y el salsero se habrían conocido, después de terminar la relación con el barbero Youna, padre de la hija de Samahara.

A pesar de que la modelo compartió una imagen cariñosa en la que se abraza con el amigo de Jefferson Farfán, ahora ella afirma que no está en una relación sentimental. Así lo dejó entrever, la exchica reality en una divertida dinámica para sus redes sociales, donde sus seguidores le dejaban preguntas en la cajita de sus historias.

A pesar de estar cerca del cantante y acompañarlo en sus actuaciones musicales de fin de semana, la hija de Melissa Klug aclaró que no está en una relación sentimental en este momento. “¿Aún sigues soltera?”, fue la consulta que le hizo uno de sus fanáticos a la modelo para sus historias de Instagram.

Samahara Lobatón habla de su relación con Bryan Torres en Instagram. (Fuente: @sam_lobaton_klug)

La influencer no dudó en responder, dejando más sorprendidos con la nueva respuesta. “No tengo novio, pero no estoy soltera. Ja,ja,ja es confuso”, agregó la exintegrante del reality ‘combate’ sobre su relación con el salsero. Recordemos que, la modelo manifestó que todavía no es novia del cantante, pues este no le ha pedido ser su pareja.

Por otro lado, la joven madre también reveló que, a pesar de su fuerte personalidad, las constantes críticas que ha recibido en las redes sociales sí afectan su estado emocional: “Me afecta, claro que sí. Soy un ser humano, no soy de mentira. Tengo una hija que me necesita muchísimo, este proceso no ha sido nada fácil”, aseguró.

Bryan Torres habla de supuesta relación con Samahara Lobatón

En la más reciente emisión del programa de Magaly Medina, Magaly TV La Firme, el salsero Bryan Torres habló sobre su proximidad con Samahara Lobatón y los consejos que comparte con ella para evitar situaciones polémicas, especialmente después de las discusiones y confrontaciones continuas con el padre de su hija menor, el popular ‘Youna’.

“Yo también le he hecho ver, no puedes hablar así, no te puedes expresar así, no puedes manipular, y a mí tampoco no me gusta que tú la hinques y hagas que la otra persona te falte el respeto, no me gusta, y ella entiende sí, tienes razón, que esto... que sea la última la verdad o, sino también voy a estar en esa situación”, dijo en un inicio el cantante de salsa para el programa de espectáculos.

Por otro lado, Torres afirma que su actitud tranquila y comprensiva con Samahara en contraste con la personalidad más intensa de la modelo, hace que ambos se comprendan. También destaca que su relación se basa en equilibrio y entendimiento, ya que uno de ellos es más tranquilo y reflexivo, mientras que el otro es más apasionado.

“Yo soy recontra pasivo, entiendo, no critico nada, y ella me ve así, es como que llega a tu vida alguien que trae paz, tranquilidad. Nos entendemos en muchas cosas, lo que pasa es que en una relación no puede haber dos calientes, ella es caliente y yo soy fría. Yo pienso antes de hablar, yo la controlo, cuando hay eso, la relación va. (...)”, sostuvo el amigo de Jefferson Farfán.