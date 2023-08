Peruano Luis Pajuelo ganó contrato con UFC luego de fulminante nocaut ante norteamericano

El nocaut técnico de Luis Pajuelo en el Dana White’s Contender Series 2023 (UFC)

Tras una actuación soberbia en el Dana White’s Contender Series 2023 el último martes, el peruano Luis Pajuelo no solo dejó una huella imborrable en el evento, sino que también se aseguró un lugar en el roster de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Su sorprendente victoria sobre el norteamericano Robbie Ring en el primer round lo ha posicionado como una de las promesas emergentes en el mundo de las artes marciales mixtas.

Te puede interesar: Gianluca Lapadula enfrenta al dolor: peruano acelera su recuperación para llegar a las Eliminatorias Sudamericanas

Durante el tercer episodio del evento, en el que jóvenes talentosos pelean por un contrato con la UFC, los espectadores presentes en el escenario de Las Vegas, Nevada, tuvieron la oportunidad de ser testigos de la destreza y habilidad de Pajuelo.

“Mi expectativa es hacer vibrar al Perú y al mundo con mi grandioso performance, para lo cual me he preparado intensamente. Les aseguro que se sentirán orgullos de ser peruanos tal como me siento yo”, dijo el representante nacional en la previa del DWCS a Infobae. Y así fue.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Sport Huancayo 1-0: gol y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Liga 1

‘Corazón de León’, como le llaman en este mundo marcial, saltó al octágono completamente motivado para buscar la victoria y tan solo necesitó 3:43 minutos del primer asalto para superar a su contendiente y ponerle fin a la pelea fugazmente.

Resumen de la pelea de Luis Pajuelo (UFC)

En la última parte del combate, Pajuelo logró derribar con categoría a Ring e intercambió numerosos golpes sobre el cuerpo de su contendiente mientras lo mantenía en la lona. Ante la falta de reacción del norteamericano, al árbitro no le quedó de otra que terminar el duelo y darle el triunfo al peruano por nocaut técnico.

Te puede interesar: Hernán Barcos se perdió insólito gol con arco vacío y Mauricio Larriera lo lamentó en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1

“Pajuelo inició con duras patadas a la pierna, Ring respondió con largas combinaciones. En el intercambio de pie, Luis sacó la mejor sacudiendo a su rival con una derecha a la mandíbula. En el suelo, el peruano conectó una rodilla al cuerpo y luego acabó con ground and pound”, describió la UFC en su web oficial.

Su contrato con UFC

Tras ganar la pelea, ‘Corazón de León’ festejó con efusividad en el octágono. “¡Vamos Perú! Este año es nuestro”, gritó. Dana White, entonces, le felicitó por su triunfo y después tuvo que esperar la conclusión del evento para conocer si el presidente de la UFC le escogería para ser uno de los acreedores del anhelado contrato.

Finalmente, White le dio el visto bueno y ahora Luis Pajuelo, ex integrante de la selección peruana de boxeo y campeón amateur de esta disciplina, emprenderá una aventura importantísima con la compañía más grande de las artes marciales mixtas.

“Estoy muy contento por el contrato. Ha pasado bastante tiempo, pero siento que recién va a iniciar mi carrera profesional desde esta gran liga”, manifestó con mucha alegría el peruano.

Luis Pajuelo consiguió su contrato con UFC (@UFCEspanol)

Peruanos en UFC

Luis Pajuelo se sumó a una prestigiosa lista de peruanos que tienen contrato con el UFC. Ya es el sexto compatriota en conseguir ese objetivo y el segundo de este año que lo logra tras brillar en el White’s Contender Series 2023, después del reciente éxito de Kevin Borjas.

En la nómina también figuran los nombres de Claudio Puelles, Daniel Soncora Marcos, Rolando Bedoya y Gastón Bolaños, quienes ya pertenecen a la élite de las artes marciales mixtas desde antes. Ahora, el siguiente peruano que busca su contrato es James Llontop, que enfrentará a Malik Lewis de los Estados Unidos el 12 de setiembre en una nueva fecha del DWCS.

“No se sorprendan, va a un llegar un contrato más de mi compañero James Llontop. Estamos entrenando como animales. Somos muy fuertes, solo que antes no había ojo (atención) en Sudamérica, mucho menos en Perú”, dijo Pajuelo.