Tras éxito de Kevin Borjas, ¿quiénes son los otros dos peruanos que pelearán por un contrato con la UFC?

El Dana White’s Contender Series verá a dos peruanos más luchando por un contrato con la UFC (Difusión)

El sueño de todo luchador peruano es subirse al octágono de las peleas más importantes del mundo de las artes marciales mixtas. Hace algunos días, Kevin Borjas hizo realidad ese anhelo, tras conseguir su contrato con la Ultimate Fighting Championship (UFC). Pero él no es el único representante nacional que viene persiguiendo este sueño.

Te puede interesar: Peruano Kevin Borjas logró triunfo unánime y consigue contrato con la UFC

El martes 8 de agosto, el crédito nacional se hizo presente en la primera fecha del Dana White’s Contender Series 2023, evento en el que jóvenes talentosos de varias partes del mundo pelean por un contrato con la mayor promotora de MMA. Es ahí que logró exhibir su gran capacidad para conseguir el objetivo.

El ‘Gallo Negro’, como se le conoce en el mundo del octágono, logró salir airoso tras un duelo bastante reñido contra el brasileño Víctor Días. Los jueces de la pelea lo dieron como ganador por decisión unánime con puntuaciones iguales (29-28), y al final de la noche recibió la grata noticia de ser uno de los cinco ganadores del contrato.

Te puede interesar: El show de boxeo entre Jake Paul y Nate Díaz que dio que hablar: un tanque de guerra, pelea entre fanáticos y promesa de revancha en MMA

La gran técnica y destreza mostrada por Borjas permitió que Dana White, presidente de la UFC, le diera el visto bueno. Ahora, dos peruanos más siguen sus pasos para unirse a la privilegiada lista de los que ya tienen un nombre en las carteleras más prestigiosas del planeta.

Las felicitaciones de Dana White al peruano Kevin Borjas (UFC)

¿Quiénes son?

Los representantes de nuestro país que también se presentarán en el Dana White’s Contender Series 2023 en Las Vegas, Nevada, son Luis ‘Corazón de León’ Pajuelo y James ‘Gokú' Llontop. Actualmente, ambos pertenecen a la Fusion Fighting Championship (FFC), la promotora más importante de MMA en el Perú.

Te puede interesar: Jawy debuta en MMA y le dan una paliza; usuarios señalan: “No estás golpeando borrachos como en Acapulco Shore” | VIDEO

Pajuelo, ex integrante de la selección peruana de boxeo y campeón amateur de esta disciplina, se enfrentará al norteamericano Robbie Ring, el día martes 22 de agosto, en una pelea de peso pluma (66 kgs.) por el tercer episodio del DWCS.

“Esta es una puerta para ingresar al evento más importante a nivel mundial, que es la UFC. Mi expectativa es hacer vibrar al Perú y al mundo con mi grandioso performance, para lo cual me he preparado intensamente. Invito a toda la afición peruana para que vean mi pelea. Les aseguro que se sentirán orgullos de ser peruanos tal como me siento yo”, declaró ‘Corazón de León’ a Infobae Perú.

El peleador nacional tiene un registro positivo de siete victorias y una derrota en el octágono. Su rival estadounidense, en tanto, mantiene un récord invicto de 6-0, por lo que no será nada fácil vencerlo. Sin duda, nos depara una gran batalla.

El peruano Luis Pajuelo tiene un récord MMA de 7-1 (FFC)

En cuanto a James Llontop, es importante resaltar que es campeón regional del FFC. Él tendrá un mano a mano con Malik Lewis de los Estados Unidos, el 12 de setiembre, en una batalla pactada en los 70 kgs (peso liviano) por el sexto episodio del Dana White’s Contender Series. El peruano tiene un récord de 13-2, mientras que su contendiente registra un 6-1.

“Me estoy preparando fuerte, no solo para esta pelea sino para las que vienen más adelante, porque sé que voy a ganar el contrato. Espero lograr muchas cosas, primero quiero pasar ‘la entrevista de trabajo más difícil’ que es el DWCS”, señaló ‘Gokú' para Infobae Perú.

El peruano James Llontop tiene un récord MMA de 13-2 (FFC)

Peruanos en UFC

Tras el éxito de Kevin Borjas, la lista de peruanos que tienen contrato con la UFC aumentó a cinco. Claudio Puelles, Daniel Soncora Marcos, Rolando Bedoya y Gastón Bolaños son los otros representantes nacionales que ya pertenecen a la élite de las artes marciales mixtas.

Ahora, Luis Pajuelo y James Llontop buscan integrarse a sus compatriotas y dar un paso importantísimo a su carrera, pues ambos son conscientes que esto le puede abrir muchas puertas de cara a su futuro.