Facundo González aconseja a Milett Figueroa en su participación de ‘Bailando 2023′: “Prepárate porque allá no tienen filtro”

Facundo González, exparticipante de reality argentino, aconsejó a Milett Figueroa. América Espectáculos. América TV.

Hace once años, Facundo González participó en el reality ‘Soñando por Bailar’ de Marcelo Tinelli y conoce de muy cerca como es la competencia en la televisión de Argentina. Bajo su experiencia le envía varios consejos a Milett Figueroa, actriz peruana que ha sido confirmada como participante de ‘Bailando 2023′.

Te puede interesar: El tenso momento entre Milett Figueroa y Fernanda Sosa en programa argentino: “La que brilla, brilla igual”

El integrante de ‘Esto es Guerra’ comentó para América Espectáculos que uno de los jurados de la competencia le escribió para preguntarle por la peruana y el popular ‘guacho’ le dio la mejor de las referencias.

“Me preguntaron si la conocía. Ángel de Britto que es un conductor TV y jurado de Tinelli me preguntó y le dije sí que claro que es una amiga. Le deseo lo mejor a Milett”, comentó.

Te puede interesar: Programa argentino le recordó a Milett Figueroa su aparatosa caída en ‘El Artista del Año’

Facundo González confesó que es un reality difícil, pero confía plenamente en la actriz y modelo peruana, debido a que es una mujer muy talentosa y que ya a participando en competencia de baile como los programa de Gisela Valcárcel. “Va a estar difícil porque es un certamen difícil, pero Milett tiene todo para hacerlo, le va a ir bien”.

Por otro lado, la expareja de Paloma Fiuza le envió algunos consejos a la exparticipante de ‘El Gran Show’ y le advirtió que los programas de espectáculos don más directos y no manejan un filtro cuando hace preguntas sobre la intimidad de los estrellas de su país.

“No es como Perú, allá la gente no tiene tanto filtro, ahí le van a decir de todo, tiene que ir preparada psicológicamente para enfrentarse con todo. Ella es inteligente y tiene una lengua brava, así que yo creo que le va a ir bien”, indicó.

Finalmente, el argentino comentó que le enviará un mensaje a sus redes sociales de la bella modelo para desearle lo mejor en esta competencia. Como se recuerda en el 2014, las figuras fueron captados besándose en una discoteca por las cámaras de ‘Amor, Amor, Amor’ cuando ella era una chica reality y él un chico dorado. Pero luego de ello, ninguno de los dos confirmó que hayan tenido un romance oficial.

Facundo González, exparticipante de reality argentino aconsejó a Milett Figueroa

Milett Figueroa proyecta un futuro como actriz en Argentina

Milett Figueroa viene abriéndose paso internacionalmente siendo parte del programa ‘Bailando 2023′ de Marcelo Tinelli. La peruana ha cautivado al público del país albiceleste con su imponente presencia y es que su belleza no ha pasado desapercibida a tal punto que ya la comenzaron a vincular con el propio conductor.

Te puede interesar: Milett Figueroa en ‘Bailando 2023′: canal, horario y cómo ver online el reality de baile argentino

Pese a ello, desde el inicio la modelo ha demostrado bastante humildad y pies sobre la tierra, ya que afirma que aún es desconocida en este país, pero que trabajará poco a poco para hacerse un nombre propio en ese país.

Es así que el lunes 21 de agosto, la exchica reality se presentó en el programa ‘Buena Tarde’ de Canal 5 de Argentina y habló de los planes que tiene al futuro. Desde el inicio, señaló que es conocida en su país, pero que está empezando de cero.

“Yo vengo desde cero. Me pueden conocer en mi país, pero aquí nadie me conoce todavía. Con la humildad que se tiene que tener, voy a empezar de cero a que me conozcan y si les caigo bien, bien y si no, pues no”, mencionó al respecto.

Milett Figueroa desea continuar su carrera en Argentina | TikTok

Asimismo, una de las conductoras le preguntó si es que tenía planes o deseos de hacer carrera en Argentina. Sobre ello, Milett Figueroa señaló que es una de sus metas y afirmó estar preparada para trabajar en ficciones. “

Me encantaría quedarme. Mi visión es hacer casting, hacer ficción que es para lo que me he preparado, que es lo que me encanta y me apasiona”, expresó emocionada.