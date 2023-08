Antauro Humala: “La Unión Civil me parece una estupidez”

El exmilitar comentó que no le importa si la población LGTBIQ no votará por él en las próximas elecciones. (TikTok)

El líder etnocacerista y exmilitar Antauro Humala dio una entrevista al periodista Carlos Orozco, en el que dio a conocer su opinión acerca de las demandas de las personas LGTBIQ+, como la aprobación del matrimonio civil; además comentó lo que piensa sobre la aplicación del enfoque de género.

El hermano del expresidente Ollanta Humala negó que alguna vez dijo que ordenaría fusilar a las personas gays. Pero admitió que para él el término que debe usarse es “matrimonio maricón”, en vez de “matrimonio gay”.

Explicó que para él la homosexualidad es una “monstruosidad” y que no puede tolerarla.

“Y obviamente yo considero que es una cuestión de sábanas, es una cuestión de clóset, es una cuestión de intimidad”, aseguró.

También contó que para él sería una falta de respeto que su amigo, quien se identifica como bisexual, opte por expresar su género de manera femenina.

Antauro Humala salió de prisión el pasado sábado 20 de agosto. (AP)

Por esto, comentó que las demandas de las personas LGTBIQ+ en el Perú, como la aprobación del matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, no son temas que deban discutirse en el plano político.

“Yo tengo un gran amigo del colegio que sé que es bisexual. Y no me interesa que lo sea, lo sé, pero él siempre que habla conmigo, siempre hablo con un varoncito porque él sabe que si él viene pintado, vestido de mujer, me estaría faltando el respeto. Dejaría ser mi amigo. Entonces, yo considero que esta cuestión sexual ni siquiera debe ser admitida como tema político”, agregó.

En otro momento, dijo que la identificación de las personas LGTBIQ+ como tal no deberían comentarse y desde su punto de vista tienen que permanecer ocultas.

“Eso queda en la sábana, queda en el clóset. No me interesa lo que tú seas dentro de tu sábana, con tal de que seas una persona honesta conmigo”, señaló.

En el caso de la Unión Civil, que busca que los derechos reconocidos en una pareja heterosexual, que convive, sean los mismos para una pareja homosexual, Antauro Humala comentó que se trata de “una estupidez”. “Estoy totalmente en contra”, precisó.

La Ley de Identidad de Género de Perú obtuvo este lunes la aprobación de la comisión de la Mujer y la Familia del Congreso y pasará al pleno del Parlamento para su debate y eventual aprobación definitiva, lo que fue ampliamente celebrado por la comunidad LGTBIQ. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

El exmilitar también comentó sobre los carteles que se colocaron en los baños inclusivos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Como se sabe, lo que se buscaba es que personas que se identifican como mujeres u hombres puedan acceder a los servicios higiénicos de este espacio.

Para Antauro Humala, esto también es una “estupidez”. La misma opinión dio respecto al enfoque de género, que busca prevenir desde la educación la violencia cometida contra las mujeres que incumplen el rol asignado por una sociedad machista.

“He estudiado un poco la ideología de género porque he tenido mucho tiempo en la prisión y te repito que es una reverenda estupidez. Es una imbecilidad. No lo admito yo como tema político, de agenda política. No admito con quién te acuestas, quién te gusta, si te gusta el p... o la v..., no lo admito como tema político”, criticó.

Finalmente, Humala dijo que para él solo existen hombres y mujeres, y que un matrimonio solo debe estar compuesta por personas heterosexuales.

El exmilitar Antauro Humala, líder de una corriente nacionalista de Perú y quien estuvo preso por encabezar una asonada contra el gobierno constitucional en 2005, anunció el martes que se postulará a la Presidencia para refundar la república.

El periodista Orozco le preguntó si era consciente de que las personas LGTBIQ+ también ejercerían su voto en las próximas elecciones. El entrevistado respondió que sí.

“Sí, pero, ya pues, son actores políticos, no votarán por mí. ¿Cuál es el problema?”, contestó.

Como se sabe, Antauro Humala pretende postular a la presidencia del Perú en los próximos comicios. Para eso, inició el proceso de inscripción de su partido político llamado Alianza Nacional de trabajadores agricultores universitarios reservistas y obreros.

Según el diario Correo, este martes 22 de agosto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), encargado de oficializar los partidos políticos, inició la fase final de su inscripción.