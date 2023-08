Luis Aragón no cree que Alejandro Soto sea censurado: “Existen muchas alianzas en el Congreso”

Luis Aragón habla sobre Alejandro Soto.

El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, asegura de que es poco probable que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, sea censurado a pesar de los cuestionamientos en su contra. Según el legislador, esta situación se debe a que hay una alianza formada por diferentes bancadas que respalda a Soto y que dificultaría este proceso en el Parlamento.

Durante una entrevista con radio Exitosa, el legislador mencionó que lamenta este tipo de situaciones que nuevamente empañan la imagen del Congreso, aun sabiendo la baja aceptación de la población.

“Es difícil que a estas alturas sea censurado, porque veo que existe una alianza de diferentes bancadas. Nadie quiere la ingobernabilidad del Poder Legislativo, pero también las cosas tienen que ir claras a modo de fiscalización dentro del Congreso”, afirmó a Exitosa.

Según el parlamentario, estas bancadas podrían incluir a Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País y posiblemente Somos Perú. Esta unión estaría respaldando al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y dificultando la posibilidad de una censura en su contra.

“Son bancadas que están unidas, seguramente tienen pactos políticos, tienen algunos compromisos que asumir, eso se ve claramente”, mencionó.

Para Luis Aragón, la bancada de Acción Popular no ha tomado una decisión previa sobre si apoyará o no una nueva moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

“En mi opinión, la rueda de prensa no satisfizo absolutamente nada los cuestionamientos y ahí está corriendo la moción de censura que está por presentar seguramente el colega Roberto Sánchez”, señaló el congresista.

“Tendrá que ser investigado, no solamente por la Comisión de Ética, sino también obviamente por las instancias seguramente del Ministerio Público”.

¿Qué dijo Alejandro Soto en su conferencia?

En una conferencia de prensa realizada este viernes 18 de agosto, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), mencionó que se presentará de manera voluntaria a la Comisión de Ética.

“Comisión de Ética tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos y manifestar que me encuentro a disposición de la comisión para ejecutar los descargos sobre diversas denuncias que se han venido propagando en medios de prensa en la fecha y hora que se señale”, señaló.

“Me someto a la Comisión de Ética, pero la Comisión de Ética solo puede investigarme por los hechos, por mi actuación como congresista”, agregó.

Además, aclaró el tema de la venta de un terreno ubicado en Cusco a la empresa Waynapicchu por US$265 mil en el año 2012. “¿Dónde está el cuestionamiento? Dicen que lo compré por US$5 mil y lo vendí en US$265 mil. Si esto es así, se trata de un contrato de compraventa, y eso es el acuerdo de dos partes. Es el acuerdo del comprador y vendedor. Si uno no está de acuerdo, simplemente en el ámbito civil resuelve ese contrato, lo anula”, dijo.

Otro punto a tratar fue que Alejandro Soto, negó que se haya reunido con proveedores en su despacho, pero el portal de transparencia del Congreso lo desmintió.

“Yo no recibo proveedores en la presidencia del Congreso, porque el presidente no contrata, porque el presidente no hace ningún trato comercial con nadie, es un cargo administrativo. En consecuencia, le digo, no he recibido ni me he reunido con ningún proveedor”, declaró.