Exigen al Gobierno contratar a más psicólogos en colegios estatales y que se cumpla la Ley 29719

Es esencial contar con psicólogos en colegios nacionales, tal como ocurre en lo centros educativos particulares. (Andina)

Desde 2013 hasta mayo de 2023, se han registrado más de 55 mil reportes de casos de violencia física, psicológica y sexual en colegios particulares y estatales de Perú. Así lo dio a conocer SíseVe, una plataforma virtual donde los estudiantes pueden reportar, de manera anónima, actos de violencia escolar.

Esta cifra genera preocupación entre los padres de familia, quienes no tienen plena seguridad de que sus hijos no serán víctimas de violencia escolar, ya sea dentro o fuera de la institución. Por ejemplo, en agosto, los medios de comunicación informaron sobre hechos violentos protagonizados por escolares.

En Callao, dos estudiantes se enfrentaron a golpes en plena calle. En el video se puede escuchar voces de estudiantes que no hicieron nada para separarlas. Otro colegial de un colegio en Villa María del Triunfo también sufrió una agresión por parte de su compañero, presentando moretones en su cuerpo y una ceja cortada con una navaja. A estos incidentes se suma una pelea entre dos educandos cerca a una institución educativa de Carabayllo.

Existe una diferencia bien marcada entre los servicios educativos en un COAR y un colegio estatal.

Ante esta situación, es esencial contar con psicólogos en colegios nacionales, tal como ocurre en lo centros educativos particulares. Según la Ley 29719, que promueve la convivencia sin violencia en instituciones educativas, las casas de estudios deben tener al menos un profesional de psicología.

“Se declara de necesidad la designación de, al menos, un profesional en psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y tratamiento de casos de acoso y violencia entre alumnos. La implementación de esta disposición se realizará de forma progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal…”, indica el artículo 3.

Respecto a la disponibilidad presupuestal mencionada en la ley, Infobae Perú conversó con la psicóloga educativa Myriam Saldaña del colegio estatal Tacna, ubicado en el distrito limeño de Barranco.

Bullying y acoso escolar: ¿por qué somos tolerantes ante la violencia?

“Estuve en una reunión en el Congreso de la República a la cual fui invitada como colegiada. Observo que no hay un buen programa para los psicólogos; no están siendo asignados a cada colegio porque, según indican, no hay presupuesto. Solo están designando a los colegios JEC (Jornada Escolar Completa)”, sostuvo la profesional.

La presencia de estos profesionales en las instituciones educativas no solo es vital para prevenir casos de violencia escolar entre compañeros, sino también para intervenir y tomar medidas en casos de acoso por parte de los profesores. Lamentablemente, los menores han sido ultrajados por docentes. Ante este panorama preocupante, el Ministerio de Educación presentará un proyecto de ley que permitirá conocer la lista de docentes condenados por abuso.

De aprobarse la iniciativa legislativa que todavía está en ciernes, se podría publicar la relación de profesores con sentencias firmes por delitos sexuales y terrorismo. En diálogo con los medios, la ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez, señaló que algunos docentes acusados, desafortunadamente, pueden trabajar en escuelas privadas o dar clases particulares.

La mayoría de colegios estatales no cuentan con un psicólogo | Andina / referencial

“Debemos defender con firmeza los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, actuando de manera resuelta para que no se repitan hechos repudiables en colegios. No podemos aceptar que se reserve la identidad de quienes han dañado la vida de niños inocentes”, agregó.

Infobae Perú también conversó con Daniel Abad, docente de Psicología en la UPC, sobre el déficit de psicólogos en colegios públicos. “Mi primera sugerencia sería cumplir lo estipulado en la Ley 29719. Dentro de lo que señala, destaca la necesidad y obligatoriedad de contar en el staff del colegio con al menos un profesional de psicología. Si este tiene especialidad educativa, mucho mejor. En segundo lugar, se debería promover una mejora en las condiciones laborales para que los puestos en colegios estatales resulten más atractivos para los profesionales, no solo en cuestiones remunerativas sino también en oportunidades de crecimiento”, manifestó.

En cuanto al salario de estos profesionales, Mirella Ramos, psicóloga educativa que trabajó en colegios particulares, informó a Infobae Perú sobre lo que ganan sus colegas en centros educativos estatales y detalló sobre su labor.

El trabajo de un psicólogo educativo gira en torno a la prevención y seguimiento de casos. Agencia Andina.

“Para un colegio nacional, están pidiendo solamente un psicólogo. Este profesional no solo atiende un único colegio, sino que debe repartirse entre cinco a seis instituciones. Por lo tanto, su labor no será predominantemente preventiva ni de seguimiento, ya que debe estar en diferentes lugares. En contraste, en colegios educativos privados, que no necesariamente son más pequeños, hay instituciones donde trabajan varios psicólogos. Como ejemplo, en el colegio Saco Oliveros, en cada sede trabajan hasta tres psicólogos con tres internistas”, sostuvo Ramos.

Los profesionales que se desplazan de colegio en colegio generalmente trabajan en instituciones de Jornada de Educación Regular (JER). Respecto al salario que perciben sus colegas por trabajar en un colegio estatal, la profesional Ramos reveló que es de 2.500 soles mensuales.

Exigen al Gobierno contratar a más psicólogos en colegios estatales y que se cumpla la Ley 29719. TV Perú

Infobae Perú dialogó con la coordinadora de la institución educativa Tacna, Laura del Carmen Mejía, quien reflexionó sobre el déficit de psicólogos en el Perú. “El camino sería convocar al Colegio de Psicólogos para que las universidades brinden facilidades, permitiendo que los licenciados y los estudiantes avanzados sean quienes acudan a los colegios y comprendan la problemática desde su origen. En muchas ocasiones se crean leyes desde un escritorio, sin entender la realidad en el terreno. Es fundamental enfrentar directamente los problemas que enfrentan los jóvenes”, señaló.

Este medio de comunicación quiso conocer la postura del Minedu sobre este relevante tema; sin embargo, ningún funcionario atendió nuestra solicitud de entrevista.

Minedu dará a conocer lista de profesores violadores.

Myriam Saldaña, en otro momento de la entrevista, comentó: “Cuando detectamos problemas en los colegios, citamos a los padres para informarles sobre posibles retrasos en el desarrollo o lenguaje del niño. Si se sospecha de alguna condición específica, como TEA, se deriva al niño a un especialista en neurología o psiquiatría infantil”.

Por su parte, Mirella Ramos expresó que se establecen diversos planes de trabajo enfocados en la prevención y seguimiento de los alumnos, padres y docentes.

En relación a cómo debe actuar un psicólogo educativo ante un caso de bullying, el docente universitario Daniel Abad indicó que los esfuerzos “deben dirigirse a ayudar a todos los estudiantes implicados, ya sean víctimas, agresores o testigos. Es crucial trabajar con los docentes y directivos para establecer políticas y protocolos de intervención”.

Finalmente, Laura del Carmen Mejía, docente y psicóloga, destacó la importancia de los tutores en los colegios. “Queremos que ellos sean los principales gestores emocionales de los estudiantes. Ante la ausencia de psicólogos, los docentes de aula deben estar capacitados para asistir a los estudiantes”, remarcó.