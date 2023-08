Diego Bazán descarta priorizar caso de Alejandro Soto en Ética: “Existe un orden de llegada”

Parlamentario de Avanza País responde si el caso de Alejandro Soto será prioridad para la Comisión de Ética. | RPP

Diego Bazán, a quien se vocea como presidente de la Comisión de Ética, se pronunció sobre el titular del Congreso de la República, Alejandro Soto, y los casos por los que se le cuestiona. Pese a la importancia de lo que representa la existencia de acusaciones contra el máximo representante del Poder Legislativo, aseguró que analizarán las carpetas de acuerdo a “orden de llegada”.

Te puede interesar: Comisión de Ética: estos son los congresistas que conforman el grupo de trabajo y los voceados para presidirlo

“Todos los casos en Ética son importantes y existe un orden de llegada en los casos. Yo saludo que el presidente del Congreso se haya allanado a la Comisión de Ética. En ese sentido, nos ahorra el trabajo porque, si el presidente no se allanaba, yo iba a solicitar que el tema se vea de oficio porque considero crucial que se esclarezca esta situación, que se investigue hasta el final”, sostuvo en diálogo con RPP.

El parlamentario de Avanza País detalló que, en la primera sesión, corresponderá “que la mesa directiva de la comisión dé cuenta de esta situación y luego se inicie el proceso indagatorio” e indicó que el procedimiento, según reglamento, “va a durar, por lo menos, un par de meses, esto no es sencillo”.

“Yo como miembro doy la garantía de que no se alarguen los procesos, sino que todo se haga tal como corresponde. En la Comisión de Ética hay, por lo menos, ocho o nueve casos importantísimos que involucran a los llamados ‘mocha sueldos’ y que deben verse también como prioridad”, agregó.

Diego Bazán, miembro de la Comisión de Ética, habla sobre el caso de Alejandro Soto. | Infobae Perú / Camila Calderón

Asimismo, señaló que, de hallarse responsabilidad, se tendrá que evaluar su permanencia. “Todos los casos tienen que investigarse y no por tratarse del presidente del Congreso vamos a dilatar tiempos ni determinar sanciones que no corresponden”, mencionó.

Te puede interesar: JNE niega responsabilidad en omisión de Alejandro Soto para postular al Congreso: “Estuvo en manos del JEE”

En tanto, el legislador Álex Paredes (Bloque Magisterial) hizo un llamado a que Soto corrobore su descargo con documentos “para hacer el análisis, la interpretación apegada al código que tenemos, al reglamento, y a algunos elementos legales del ordenamiento jurídico que van a tener que utilizarse para valorar”.

“Nosotros hemos escuchado, es su dicho. Ahora, hay que corroborarlo con documentos. Él ha mostrado los documentos y hay que tenerlos a la mano para valorarlos y luego aparejarlos con lo que tenemos en el Código de Ética y el reglamento (…) En base a eso, se tiene que procesar el caso como cualquiera de los que estamos encontrando en la Comisión de Ética”, agregó.

Congresista del Bloque Magisterial solicitó al titular del Parlamento que presente pruebas que sustenten sus dichos. | RPP

¿Qué dijo Alejandro Soto en conferencia de prensa?

El último viernes 18 de agosto, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), brindó una conferencia de prensa, donde aseguró que las denuncias en su contra no lo descalifican para liderar la Mesa Directiva. No obstante, instó a la Comisión de Ética que se le investigue solo por los casos relacionados con su labor parlamentaria y no por hechos anteriores.

“Creo que tenemos ser claros, objetivos y precisos para decir que estos hechos no me descalifican para ser congresista de la República y menos presidente. Es bueno que sepan, yo me someto a la Comisión de Ética, pero solo puede investigarme por mi actuación como congresista desde el 27 de julio del año 2021 en adelante”, expresó.

“No se va a ir a investigar si construí hace diez años atrás una casa en Yucay. No se va a ir atrás a investigar si prescribió o no un delito, si vendí o no un terreno de mi propiedad. Lo cierto es que es no tengo ninguna investigación en agravio del Estado, es decir, no tengo antecedentes”, agregó.

Alejandro Soto es cuestionado por su legitimidad al asumir como presidente del Congreso. TV Perú

¿Por qué casos se le investiga al presidente del Congreso?

Al interior del Congreso, los casos por los que se le cuestiona son: la contratación de Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su menor hijo, como coordinadora de su despacho congresal; por el respaldo a una ley que lo benefició directamente, y por mentir en su declaración jurada al consignar que no tenía deudas, pese a que debía S/ 10 mil por concepto de reparación civil. Cabe mencionar que, de haberlo expuesto, el parlamentario estaba prohibido de postular a la función pública.