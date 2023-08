Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO: link y cómo ver al modelo peruano en la final del reality

¿Qué haría Nicola Porcella con el dinero de ‘La Casa de los Famosos México’?

“Si es que gano, le mando (a mi mamá) una plata mensual y me traigo a mi hijo por fin acá. Busco qué hacer con esa plata, reinvertirla y le pago a mi mamá, que tenga sus ahorros y los guarde. Ella no duerme porque me dice que no tiene ahorros porque me los dio a mí”, destacó.