Magaly Medina expone la actitud adoptada por Mark Vito al no convocarlo para ‘La Casa de Magaly’

Magaly Medina revela la razón por la que Mark Vito no quiere ir a su programa. (Composición: Infobae)

No la perdona. En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 17 de agosto, su conductora Magaly Medina no vaciló en mencionar que Mark Vito, la expareja de Keiko Fujimori, había optado por aparecer en todos los programas de televisión, excepto el suyo. ¿Qué pasó?

Parece que todo tendría una razón detrás, ya que de acuerdo con la reconocida presentadora, el estadounidense estaría molesto con ella debido a que no fue incluido en su afamado reality, ‘La Casa de Magaly’. Según la periodista, esta sería la causa por la que el extranjero habría optado por declinar su invitación.

Como se sabe, el ahora influencer se pasea por todos los programas de señal abierta para hacerse más conocido y compartir parte del contenido que ha preparado para sus fieles seguidores. Entre ello, sus colaboraciones con la bailarina Deysi Araujo.

Mark Vito quiere ser prioridad en una nueva vida de pareja. (Captura: Magaly TV La Firme)

“A nosotros no nos perdona hasta ahora que no lo hayamos metido en ‘La casa de Magaly’. Esa es una razón poderosa para que la gente nos agarre tirria, cólera, pero siempre damos motivos para eso. Quizás para el próximo año te convoque para nuestra ‘Mansión de Magaly’, Mark”, mencionó la periodista en su singular tono irónico, mientras bromeaba con su actitud.

“Cuando hagamos la versión de la mansión de Magaly TV o como le gusta hablar a los coleguitas cuando ven una casita más o menos presentable, ‘La residencia de Magaly TV La Firme’. El próximo año si hay presupuesto ya veremos como en verano cachuleamos. Se necesita auspiciador, se necesita ‘Sugar Daddy’ a ver si las embajadoras nos ayudan, bastante acá no nos vendemos, por lo menos barato no”, sostuvo.

Vale recalcar que, durante la emisión del 15 de agosto, la conductora Magaly Medina cumplió su promesa al mostrar el ampay sobre la nueva vida de soltero que está llevando el estadounidense Mark Vito. En las imágenes capturadas por el programa de ATV, se puede observar al excompañero sentimental de Keiko Fujimori sumergido en la vida nocturna en compañía de una joven misteriosa.

Magaly Medina criticó a Mark Vito por dejarse ver bailando con misteriosa mujer mucho más joven que él. Magaly TV La Firme / ATV

Deysi Araujo revela que Mark Vito la llamó tras ampay

Hace poco, las cámaras de Magaly TV La Firme buscaron las declaraciones de la modelo Deysi Araujo respecto al reciente ampay del influencer y amigo cariñoso Mark Vito, con quien se habían especulado vínculos sentimentales. En respuesta, la actriz cómica compartió que la ex pareja de Keiko Fujimori la tomó por sorpresa al ponerse en contacto con ella para brindar explicaciones sobre las imágenes en las que aparecía junto a la joven veinteañera.

Según Araujo, demostró calma y admitió que el ciudadano estadounidense tiene libertad para tomar decisiones en su vida, ya que ambos están solteros y tienen el derecho de “conocer gente”. “Me llamó para compartirme los detalles, para mí fue un gesto amable que me contactara y me contara, ‘anoche fui a una discoteca, tomé un poco, y me grabaron de esa manera’”, explicó inicialmente la pelirroja ante las cámaras de Magaly TV La Firme.

“Estaba mareado y no sabía lo que hacía. ‘Me has sacado la vuelta’, le dije, pero en broma. Si en un chuico soltero y yo estoy soltera, creo que estamos en el derecho de conocer gente, no, entonces no hay ningún problema. Mark, ten cuidado con las mosquitas muertas porque son las peores, así que ten cuidado, imagina chibolita y quiere comer por todos lados”, sostuvo la modelo.