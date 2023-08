Mark Vito es captado en discoteca: su acompañante se besaba con otra persona mientras él estaba distraído

Mark Vito es captado en discoteca: imágenes muestran que su acompañante se besaba con otra persona mientras él estaba distraído. (Composición: Infobae)

Qué fuerte. Durante la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ el 15 de agosto, la conductora Magaly Medina cumplió su promesa al mostrar un ampay sobre la vida de soltero que está llevando el estadounidense Mark Vito. En las imágenes capturadas por el programa de ATV, se puede observar al excompañero sentimental de Keiko Fujimori sumergido en la vida nocturna en compañía de una joven misteriosa.

Como se recuerda, la figura de ATV no emitió el ampay del amigo de Deysi Araujo debido a inesperada entrevista con la cumbiambera Yolanda Medina ante enfrentamiento con la ‘Faraona‘ Marisol por un supuesto romance con su expareja. Es por ello, que las imágenes serían propaladas hoy, 15 de agosto.

Medina finalmente cumplió su promesa y presentó el tan esperado ampay relacionado con la nueva vida de soltería que está llevando Vito, excompañero sentimental de la líder del partido naranja. Las imágenes captadas por el programa de ATV revelan al también influencer muy animado de la vida nocturna, donde se le ve compartiendo momentos en una discoteca de Barranco junto a una joven desconocida.

En las imágenes, Vito parece aprovechar la oscuridad del lugar para lograr pasar inadvertido junto a un grupo de amigos. En una toma, se destaca cómo la expareja de Keiko rodea la cintura de su compañera de baile, mientras en otra escena se muestra cómo siguen fluyendo las bebidas en la velada y hasta deciden partir a otra discoteca.

“11 de la noche del último viernes y parece que el ‘gringo Mark’ parece que sigue celebrando su santo, porque anda en esta discoteca de Barranco recontra empilado con look de oficinista a ver si encuentra alguien por aquí o al amor de su vida. Parece que el gringo ya tiene ‘chupes’ y anda con esta manchita, pero marquen a esta flaquita de vestido porque andan tomando como si no hubiera mañana”, se escucha decir a la voz en off de Magaly TV La Firme.

“Mientras el gringo al son de la música más parece que le está pasando electricidad y como mi causa ya se la sabe todas. Al toque chapa cintura y asusta a la chiquilla con su dancing. El Colorado sabe que bailando no conquista ni a Daisy, por eso chapa el trago, y hace salud con la flaquita, mientras ella lo abraza”, sigue el informe.

Sin embargo, en un momento de descuido de Mark, su acompañante se besaba con otra persona mientras él estaba distraído. “Y cuando el plan iba perfecto, que creíamos que nuestro pata ganaba la Champions, la chibola se da la vuelta y ‘zas‘, lo adorna como regalo de cumpleaños. P*** madre 20 años en Perú y le siguen haciendo el cuento al gringo, pero ojos que no ven, colorado que no siente”, finaliza las imágenes.

Vale recalcar que, Mark había sido vinculado previamente en un presunto coqueteo con la modelo peruana Deysi Araujo, después de que se filtraran varios TikToks en los que compartían momentos sumamente cercanos. Sin embargo, desafortunadamente, parece que esos acontecimientos habrían quedado atrás a la luz de esta reciente revelación. “Estamos conociéndonos, aún no tengo relación. Hemos hecho TikToks juntos. Nos hemos quedado ocho horas en su casa, y cuando pasa eso, vas conociendo a la persona”, sostuvo Mark de Deysi.