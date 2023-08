Deysi Araujo revela que Mark Vito la llamó para explicarle sobre la salida con joven de 22 años | (Captura: Magaly TV La Firme)

La modelo Deysi Araujo fue abordada por las cámaras de Magaly TV La Firme para tener sus impresiones sobre el reciente ampay del influencer Mark Vito, con quien se le había vinculado sentimentalmente. Ante ello, la actriz cómica reveló que la expareja de Keiko Fujimori la sorprendió al llamarla para explicarle sobre las imágenes junto a veinteañera.

Como se recuerda, el pasado 15 de agosto, Magaly Medina cumplió su promesa al mostrar un nuevo destape que retrata la nueva vida de soltero que está llevando el estadounidense Mark Vito. Las imágenes, capturadas por el programa de ATV, evidencian al excompañero sentimental de la líder del partido naranja, inmerso en la vida nocturna de Barranco, acompañado por una joven cuya identidad resulta misteriosa hasta ahora.

En ese sentido, Araujo se mostró muy tranquila y confiesa que el norteamericano puede hacer lo que desee con su vida, pues ambos están solteros y tienen el derecho de ‘conocer gente’. “Me llamó para contarme las cosas, para mí fue un gesto bonito que me llame y me diga ‘anoche fui a la disco, tome un poquito, me ampayaron así’”, dijo en un inicio la pelirroja para las cámaras de Magaly TV La Firme.

Deysi Araujo niega tener una relación con Mark Vito. (Foto: Instagram de Deysi Araujo)

Según Deysi, el gringo Mark, le dijo que llegó tarde a su casa y estaba muy mareado. Por su parte, la modelo no dudó también en darle algunos consejos. “Estaba mareado y no sabía lo que hacía. ‘Me has sacado la vuelta’, le dije, pero en broma. Si en un chuico soltero y yo estoy soltera, creo que estamos en el derecho de conocer gente, no, entonces no hay ningún problema”, acotó.

Además, la bailarina confiesa conocer a la joven del ampay de Magaly Medina y se trataría de Camila Alvarado, una influencer de 22 años que conoce a la expareja de Keiko Fujimori y que trabajaría con él. Tras ello, Araujo no dudó en referirse a ella.

“Sí, la conozco un poco, pero no es mi amiga y Mark me ha contado. Mark, ten cuidado con las mosquitas muertas porque son las peores, así que ten cuidado, imagina chibolita y quiere comer por todos lados”, terminó diciendo la simpática Deysi Araujo.

Magaly Medina critica actitud de Mark Vito tras su soltería

Por otra parte, la conductora de Magaly Tv La Firme, Magaly Medina censuró al empresario estadounidense por “ridiculizarse” poco tiempo después de su divorcio de Keiko Fujimori, ex candidata presidencial, madre de sus hijas y su esposa durante más de 18 años. Para la conductora de espectáculos, esta actitud del norteamericano le causa extrañeza, pues parece como si nunca se hubiera divertido.

“Mark Vito está en otra faceta. Dijo: ‘Con Deysi estoy jugando un rato’. Lo hemos visto de discoteca en discoteca y con una chibola que tendría la edad de su hija. Terminó bien celebrado porque, incluso, fue a abrir la puerta de su casa y no podía”, dijo la periodista antes de mandar a la nota del ampay, el pasado 15 de agosto.

“Eso de querer salir es hacer el ridículo público porque hizo el ridículo público. Parece que este hombre no hubiera tenido juventud, que nunca hubiera salido a discotecas, o con una chica, o con 10 o con 20. Encima lo agarran de gilerito monse, él está afanando a la chibola y ella, más viva que él, se da la vuelta y se pone a chapar con un pata”, sostuvo la conductora del programa de ATV.