Perú cosechó cuatro medallas en Campeonato Panamericano de Natación Artística

Delegación peruana ganó cuatro medallas en Panamericano de Natación Artística (IPD)

En un gran despliegue de sincronización, talento y mucha técnica, la selección peruana de natación artística dejó una huella indeleble en el Panam Artistic Swimming Championships 2023. Desde el 10 hasta el 13 de agosto, las aguas de Florida (Estados Unidos) se tiñeron con los colores de la bandera nacional al haber cosechado cuatro valiosas medallas, incluyendo una de oro.

Las grandes protagonistas del evento, de parte de Perú, fueron las nadadoras María José Ccoyllo y Adriana Toulier. Ambas formaron una dupla impecable en la competencia, logrando destacar en todas sus pruebas y ganando dos preseas por sí solas.

Desde el primer día, la pareja peruana se llevó los aplausos de propios y extraños con sus notables actuaciones en el certamen panamericano. Primero brilló en la modalidad de Dueto Libre de la categoría Senior, bañándose de oro contra todo pronóstico, al ejecutar una sensacional coreografía, que dejó boquiabiertos a muchos de los presentes en el evento.

El jurado también quedó encantado con la performance de las peruanas y le otorgaron 144.8375 puntos, que bastaron para que Ccoyllo y Toulier se queden con el primer lugar, imponiéndose a las parejas de Brasil (144.5875 puntos) y Canadá (140.1646 puntos) en la prueba.

Presentación de Perú en Campeonato Panamericano (FDPN)

Eso no fue todo para ellas. La dupla nacional también logró conquistar una medalla de plata en la modalidad de Dueto técnico senior. En ese enfrentamiento, la ‘blanquirroja’ acumuló un total de 184.7917 puntos, superando por muy poco a Canadá (184.3750), y quedando detrás de Brasil (202.6100), que se quedó con el oro.

“Si hace tres días me hubieran dicho que iba a quedar primera e iba a poder escuchar el himno con mi medalla de oro, probablemente me hubiera reído. Esta competencia me ha enseñado que los sueños sí se cumplen y, aunque no siempre pase como y cuando lo quieres, tarde o temprano llega alguna recompensa”, expresó su felicidad ‘Majo’ Ccoyllo en una publicación de Instagram.

“Estas dos medallas significan mucho para mí como deportista. Quienes me conocen saben que mi modalidad favorita siempre ha sido el dueto, amarlo y odiarlo es cosa de mi día a día. Lo odio por lo exigente, demandante y competitivo que puede ser, pero también lo amo por las mismas razones. Estas medallas significan años de trabajo, años de decepciones y muchas competencias con ‘malos resultados’”, añadió y agradeció a todos los que le apoyaron a conseguir el objetivo.

Esta hazaña nacional no es poca cosa. El mérito es grandísimo, más aún teniendo en cuenta que sus contendientes de Brasil y Canadá, con los que compartieron podio, gozan de una larga tradición en nado artístico y múltiples victorias en su haber, por lo que ambos eran los claros favoritos a quedarse con los éxitos en ambas modalidades. Sin embargo, la dupla peruana, a través de su esfuerzo y originalidad en sus ejecuciones, logro brillar e imponerse con sutileza.

María José Ccoyllo y Adriana Toulier conquistaron medalla de oro y plata en Panamericano (Instagram)

Más éxitos

El talento peruano en el Panam Artistic Swimming Championships 2023 no se limitó solo a la categoría Senior. En la categoría Junior, Ariana Coronado emergió como otra promesa de la natación artística peruana.

La juvenil peruana exhibió su gran destreza al ganar dos medallas de bronce en las pruebas de Solo Libre y Solo Técnico. Su participación terminó por consolidar una brillante actuación del país en el campeonato panamericano, marcando una pista de lo que se puede avecinar para la natación artística nacional en sus próximos desafíos.

Detrás de estos éxitos, resalta la figura de Maura Xavier, entrenadora del equipo. La experimentada instructora brasileña viene haciéndose cargo de la selección nacional de natación artística desde el 2019 y ahora ha sido clave para que el trabajo de sus frutos, reflejados en estas cuatro medallas.