Terror en escalera eléctrica de MegaPlaza: pie de niño de cinco años queda atrapado y pierde dos dedos

Independencia: niño pierde dedos en escalera electrica de centro comercial

Momentos de terror vivió una madre de familia la tarde del pasado lunes 14 de agosto, cuando su pequeño hijo, de cinco años, quedó atascado en las escaleras eléctricas del concurrido centro comercial MegaPlaza, en el distrito de Independencia, en la zona norte de Lima.

La desesperación no solo se apoderó la mujer, sino de todos los presentes por los llantos y gritos del menor, quien terminó perdiendo dos dedos del pie. Instantes previos, la madre y su hijo estaban disfrutando de unos juegos mecánicos que están dentro del centro comercial.

“De pronto empezó a gritar y me di cuenta de que la escalera eléctrica estaba aplastando su piecito derecho. Comenzaron todos a gritar y me desesperé. La gente gritaba para que presionen el botón para que se detenga, pero nadie hacía nada”, contó Yesenia Choton, al borde del llanto, a Latina Noticias.

Las escaleras eléctricas del concurrido centro comercial MegaPlaza, ubicado en la zona norte de Lima Metropolitana, terminaron comprometiendo dos dedos del pie de un niño de cinco años. (Composición: Infobae Perú - Andina/Gromill)

De acuerdo al relato de la mamá, fue una persona de buen corazón que socorrió a su hijo y, posteriormente, llegó personal de seguridad del MegaPlaza que lo llevó al tópico. Al ver que el menor no paraba de quejarse, fue trasladado de emergencia a la clínica Jesús del Norte.

“Ahí me indicaron que tenían que operarlo porque muy aparte de tener fracturas en sus tres dedos, le han amputado dos dedos en la primera falange”, detalló la mamá.

Fue operado de emergencia

La operación del pequeño se realizó en horas de la madrugada del martes 15 de agosto. Trascendió que a la clínica se apersonó un representante del centro comercial que permaneció por varias horas, acompañando a la madre.

Según Yesenia Choton, el representante de MegaPlaza le informó que cubrirían la totalidad de los gastos de operación al menor, pero los médicos de la nosocomio le indicaron que también deberá recibir necesariamente terapias físicas.

La madre del menor de cinco años afirma que el centro comercial le indicó que se haría responsable de los gastos de operación, pero no sabe qué pasará con los de rehabilitación. (El Popular)

“Lo único que me dijeron es que ellos cubrían los gastos de operación. Pero ahora que ya terminó la intervención, el médico me dice que quizá mi niño va a tener que llevar terapias físicas”, dijo la mujer, quien no puede creer que un día de paseo iba a terminar en una pesadilla para ella y toda su familia.

“La escalera estaba rota”

La madre remarcó que la escalera estaba ‘rota’, pero que -en un primer momento- pensó que el pasador de su pequeño se había enganchado.

“Me indican que la escalera estaba rota. En primera instancia pensé que el pasador se había enganchado, pero ya haciendo memoria la zapatilla de mi hijo era de ‘pega pega’”, señaló.

Agregó: “Una persona que estaba en el centro comercial llegó hasta la clínica para hacerme presente que la escalera ha estado rota”.

MegaPlaza es uno de los centros comerciales más concurridos de la zona norte de Lima Metropolitana por concentrar a diversas tiendas y supermercados. (La República)

Además, la afectada madre reclamó que no había ningún letrero que advierta de esta supuesta falla en la escalera eléctrica, lo que tal vez hubiera prevenido la situación y su hijo no tendría que haber perdido sus dedos.

Hasta la publicación de la presenta nota, el centro comercial MegaPlaza no había emitido ningún pronunciamiento público sobre el accidente.